Baltimore . Srednješolko Hae Min Lee so 13. januarja leta 1999 nazadnje videli živo. Tri tedne kasneje so njeno na pol zakopano truplo našli v gozdu parka Leakin Park v Baltimoru. Bila je zadavljena. Policija se je na Adnana Syeda, njenega sošolca in nekdanjega fanta, osredotočila tri dni kasneje. Takrat je namreč njegov prijatelj Jay Wilds kriminalistom zaupal, kako je Syed večkrat govoril o umoru nekdanjega dekleta, dejanje naj bi mu tudi priznal, Wilds pa da mu je celo pomagal zakopati truplo. Dva tedna kasneje so ga aretirali, ga na sojenju prikazali kot nasilnega bivšega fanta, ki je brutalno obračunal s simpatično, pametno in lepo mladenko. Motiv: ljubosumje zaradi novega fanta. Januarja leta 2000 so ga spoznali za krivega in ga obsodili na dosmrtno zaporno kazen plus dodatnih 30 let zapora. Star je bil 18 let.

Dva (stara) osumljenca

Več kot dvaindvajset let kasneje je sodnica pritožbenega sodišča v Baltimoru Melissa Phinn sodbo na osnovi vloge tožilstva razveljavlja. Eden od razlogov so bile napake v prvotni preiskavi, med drugim tožilstvo takrat ni vsega zbranega materiala predalo obrambi (pa bi ga po zakonu moralo), drugi pa dva moška, ki naj bi ju policija prehitro umaknila s seznama osumljencev. V sodni dvorani je završalo, po licih Syedovih podpornikov so tekle solze, slišal se je aplavz. Podobno veselo je bilo pred sodno stavbo. Na prostosti bo sicer moral nositi elektronsko nagležnjico, prek katere ga bodo nadzorovali. »Ne pravimo, da je Syed nedolžen. Si pa v imenu pravice zasluži novo sojenje,« je pojasnila tožilka Marilyn Mosby. Na voljo ima mesec dni za odločitev, ali ga bodo znova sodno preganjali ali ne. »Danes vemo, da je bilo sojenje Syedu nezaslišano nepravično, na kar je njegova družina opozarjala že od začetka. Pred obrambo so skrivali dokaze. Dokaze o vpletenosti drugih osumljencev,« je bila jasna njegova zagovornica Erica Suter. Eden od njiju naj bi zagrozil, da bo Lee izginila ter da jo bo ubil. Oba naj bi bila v preteklosti že nasilna do žensk.

Neskončna nočna mora

(Ameriški) javnosti je primer postal bolje znan in zanimiv pred osmimi leti s podkastom Serial, v katerem se je avtorica spraševala o pravičnosti sodbe in primernosti Syedove obrambe. Poslušalo ga je na milijone ljudi, spodbudil je pravi val resničnih zgodb o zločinih, kakor tudi nadaljevanje preiskave primera. Poleg policije so se z njim začeli ukvarjati tudi amaterski detektivi, poslušalci serije. HBO je sčasoma posnel še serijo. »Veste, to zame ni podkast, ampak resnično življenje, neskončna nočna mora,« je po odločitvi sodišča dejal žrtvin brat Yung Lee. Celotna družina je skrušena. »Vsakič znova mislim, da je zgodbe končno konec. A se vsakič znova motim,« je še vedno šokiran. Po navedbah njihovega zagovornika Steva Kellyja se družina zavzema za pravico. »Zadnjih 22 let so njim in svetu razlagali, kako je Syed umoril njihovo hčer in sestro. Zdaj pa sta sodišče in tožilstvo zavzela povsem drugačno stališče. Družina bi se le rada dokopala do resnice in posledično do pravice,« je zaključil zastopnik družine. x