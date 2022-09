Pred objavo prvih rezultatov v ponedeljek zjutraj je zaradi kombiniranega volilnega sistema težko vsaj približno predvideti, koliko poslancev in senatorjev bo imela vsaka stranka oziroma vsaka koalicija strank. Slabi dve tretjini članov parlamenta (126 senatorjev in 253 poslancev) bosta izvoljeni po proporcionalnem volilnem sistemu, dobra tretjina (74 senatorjev in 147 poslancev) pa po večinskem. Ker pa gre za en sam krog volitev, bo v večinskem sistemu koalicija treh desnih strank, ki naj bi imela po predvolilnih anketah 46 odstotkov podpore med opredeljenimi volivci, težko izgubila v katerem od volilnih okrožij.

Koalicija levosredinskih strank, ki jo vodi Demokratska stranka in ki ji predvolilne ankete napovedujejo 28,6 odstotka glasov, pa bo lahko dobila samo nekaj senatorjev in poslancev po večinskem sistemu. Samo s senatorji in poslanci po proporcionalnem sistemu pa se bo najbrž moralo sprijazniti Gibanje petih zvezd, sicer veliki zmagovalec volitev leta 2018, saj naj bi tokrat dobilo le 13 odstotkov glasov, nima pa zaveznikov, s katerimi bi lahko tvorilo koalicijo. Skratka, volilni sistem spodbuja stranke k oblikovanju predvolilnih koalicij. Omenimo še, da je volilni prag za vstop stranke v parlament pri treh odstotkih glasov.

Vsekakor bodo skrajno desni Bratje Italije v senatu in poslanski zbornici najmočnejša stranka, tako bodo imeli v desni koaliciji vodilno vlogo in njihova voditeljica Giorgia Meloni bo prva ženska na čelu vlade v zgodovini Italije. Vlado bo sestavila s prav tako zelo desno Ligo Mattea Salvinija in z bolj zmerno desno stranko Naprej Italija Siliva Berlusconija. Enrico Letta, voditelj levosredinske Demokratske stranke, pa je pred volitvami posvaril italijanske volivce pred glasovanjem za Brate Italije: »Če bodo imeli 40 odstotkov sedežev v parlamentu, Melonijeve ne bo mogoče več nadzirati.«

Nadaljevanje Draghijeve finančne politike

Bratje Italije in Melonijeva v resnici nimajo izkušenj z vodenjem vlade in še pred kratkim so veljali za manj pomembno stranko, saj so na primer leta 2018 na volitvah dobili le 4,4 odstotka glasov, leta 2013 pa 2 odstotka glasov. Italija pa ima v EU drugi največji javni dolg, ki znaša 155 odstotkov BDP, in to v času, ko se obresti povečujejo. Menda pa namerava Melonijeva za finančnega ministra postaviti izkušenega bančnika in nadaljevati z reformno politiko dosedanjega premierja Maria Draghija, ki jo zahteva Evropska komisija kot pogoj za 200 milijard evrov, ki jih bo Italija prejela za okrevanje gospodarstva. Želi pa nekaj sprememb v Draghijevih reformah, o katerih naj bi se uskladila z Evropsko komisijo. Sicer v zadnjih mesecih Melonijeva zatrjuje, da ni več nasprotnica EU.

Nedavno je vendarle izjavila, da je »naša identiteta napadena« in da EU zavestno sodeluje pri preseljevanju Afričanov v Evropo. Prav tako brani in občuduje madžarskega premierja Viktorja Orbana. Pravzaprav se je v Evropi podoben zasuk na desno zgodil že pred dvema tednoma, ko je skrajna desnica na Švedskem dobila 20 odstotkov glasov in bo najbrž največja vladna stranka, v Franciji pa je bila aprila glavna tekmica Emmanuela Macrona v boju za predsedniški položaj znova Marine Le Pen.

Pozitivno pri Melonijevi pa je, da se drugače kot Salvini, Berlusconi, Orban in Le Penova nikoli ni navduševala nad Vladimirjem Putinom. Od njegovega barbarskega napada na Ukrajino pa odločno in dosedno podpira napadeno državo in Nato.

Glavno vprašanje pa je, kaj bo storila Melonijeva kot premierka, če se bodo obresti za italijanski javni dolg začele strmo povečevati, ali bo sodelovala z EU ali pa bo kot Grčija pred več kot sedmimi leti za vse težave skupaj s Salvinijem krivila EU?