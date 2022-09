Inflacijski vzroki, ki se jih je očitno podcenjevalo, so povezani predvsem z denarjem v obtoku – zadnji dve leti je bilo v gospodarstvo s proticovidnimi ukrepi s strani držav danih 11,5 bilijona dolarjev, centralne banke pa so že od leta 2018 s kvantitativnim sproščanjem dale v obtok 9,5 bilijona dolarjev. To je skupaj ekvivalent skoraj 20 odstotkov svetovnega BDP in tako povečanje širše mase denarja (M3) proti BDP v ZDA in Evropi finančnemu in gospodarskemu sistemu ne omogoča normalnega delovanja. Presežna likvidnost in subvencije namreč ne gredo skupaj s tržnim gospodarstvom! Dokler se je ta denar prelival na nepremičninske, delniške in private equity trge ter razne derivativne in tudi špekulativne zadeve, je stvar še prikrito delovala. Ko pa so te zadeve zasitile in je prišlo še do šoka zaradi vojne v Ukrajini, je inflacija eksplodirala.

Bojim se, da se bomo vrnili v čase, ko smo živeli z dvomestno inflacijo, in ti bodo trajali kar nekaj časa. (Sobotna priloga Dela)