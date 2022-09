V kolikor bi želeli povrniti nekdanjo proizvodnjo cca 4 miione ton ter še hkrati poceniti proizvodnjo, bi morali že pred 10 leti zgraditi nov izvažalni jašek v bližino odkopnih polj, usposobiti novo jamsko infrastrukturo z ustrezno sodobno opremo, skrajšati transportne poti ter zastaviti ustrezno število širokih odkopnih čel. Zadržati bi morali izkušeni kader ter ga ustrezno plačati, ne pa da najbolj sposobne kadre pošiljajo v pokoj, ostali pa si sami iščejo posel na vrat na nos..Da bi rudnik ta dela lahko izvedel, bi morala država plačati rudniku ustrezno višjo ceno premoga ali pa sama plačati investicije v jamo, in kar je najbolj važno, določiti bi morala rok obratovanja premogovnika. Nič od navedenega ni bilo narejeno, ravno nasprotno.

Torej, kaj sedaj? Zelo enostavno: določiti rok zapiranja do leta 2050, investirati v novo jamsko infrastrukturo in opremo ter omogočiti rudniku normalno poslovanje; šele v treh do štirih letih po tem bo rudnik lahko dosegel proizvodnjo okoli 4 milijone ton. Velik in morda največji problem pa je v tem, da izkušenega kadra ne bo več mogoče dobiti in ne vzgojiti, ta je namreč nenadomestljiv. Enako je politika počela z drugimi slovenskimi premogovniki, nazadnje je zaprla RTH, ki je že imel zgrajen in opremljen novi izvažalni jašek v Hrastniku, TET Trbovlje pa odžvepljevalno napravo. Kako bi danes prav prišla energija iz te elektrarne, mar ne?! Da ne omenjam škode, ki jo politika povzroča britanski firmi Ascent, ki je vložila ogromna sredstva v štiri vrtine, sedaj pa toži državo, ker ne more pridobivati plina ali usposobiti ustrezno delovanje.

Politični energetski« strokovnjaki«, ki so botrovali tej katastrofalni politiki, pa še sedaj zasedajo odgovorna mesta, narobe svetujejo BiH, filozofirajo v metuljčkih ter delajo škodo, namesto da bi jih vlada takoj nagnala. Tako dragi moji vladni energetiki ne boste rešili energetskih problemov, nova nuklearna elektrarna pa je še zelo zelo daleč. Tudi Clintonova administracija je v ZDA začela masovno zapirati premogovnike in odpuščati rudarske strokovnjake, kar je privedlo tudi do nekaj katastrofalnih nesreč, pa je Trump premogovništvo rešil in danes so ZDA eden od glavnih izvoznikov premoga in ogljikovodikov.

Matjaž Cerovac, upokojeni glavni rudarski inšpektor v RS, Šmartno ob Paki