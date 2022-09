Lepota športa je tudi v tem, da ne zmagujejo vedno favoriti. Motociklizem ni izjema. Ko je Jack Miller na veliki nagradi Japonske startal s sedmega mesta, si nihče ni predstavljal, da lahko dirko dobi. A na koncu se je zgodilo prav to in Avstralec se je četrtič v karieri veselil zmage v razredu motoGP. »Očitno vsake toliko vendarle znam voziti motor. Za mano je izjemen dan, bilo je super. Počutim se, kot da sem na luni, vsem se iz srca zahvaljujem,« se je smejalo 27-letnemu vozniku ducatija, ki je v vodstvo prišel že v tretjem izmed skupno 24 krogov in ga zanesljivo obdržal do konca. Sebe pa je nagradil že na zmagovalnih stopničkah, ko si je penino nalil v svoj dirkaški čevelj in jo z užitkom tudi spil.

Favoriti so pogrnili na celi črti, saj nobenega izmed trojice Quartararo – Bagnaia – Espargaro, ki se še borijo za naslov prvaka, ni bilo na stopničkah, prvega Francoza in tretjega Španca pa loči 25 točk. Bagnaia je celo padel, Quartararo je bil vsega osmi, Espargaro pa je imel tehnične težave na ogrevalnem krogu, startal iz boksov in ostal brez točk. Precej več so si obetali tudi navijači šestkratnega svetovnega prvaka, Španca Marca Marqueza, ki ima zadnje čase težave s poškodbami. Voznik honde se je namreč odlično znašel v sobotnih monsunskih razmerah in si privozil prvo startno mesto, kar mu je nazadnje uspelo pred tremi leti. Toda razmere na dirki so bile drugačne, bilo je občutno bolj vroče, kar pa Kataloncu ni ustrezalo in je hitro izgubil vodstvo. Sam je dejal, da tudi zaradi težav v prvem krogu in izbire zadnje mehke pnevmatike. Na koncu je izgubil tudi boj za stopničke z rojakom Jorgejem Martinom in se moral zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom. »Čeprav nisem na stopničkah, pa sem vesel, saj je za mano dobra dirka. Z ramo imam še vedno težave, na srečo pa bolečine nisem čutil in to mi je najbolj pomembno. Sem se pa zato počutil utrujenega. To je šele moja druga dirka po zadnji operaciji, zato gledam v prihodnost z optimizmom,« je dejal motociklist s številko 93, pred katerim je še trnova pot, da znova začne zmagovati, kot je med letoma 2013 in 2019, ko le leta 2015 ni postal svetovni prvak. Dodal je tudi, da ga bolj kot za ramo skrbi za motor, ki ga morajo izboljšati, če želijo biti konkurenčni tudi za zmago.

Naslednja dirka bo 2. oktobra na Tajskem, skupno so pred dirkači še štiri dirke, sezona svetovnega prvenstva pa se bo zaključila 6. novembra v Španiji.