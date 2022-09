Razslojevanje po soseskah lahko ustavimo

Slovenija po vseh kazalcih spada med države z nizko dohodkovno neenakostjo med prebivalci. Po zadnjih podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je bila dohodkovna neenakost med 38 članicami te organizacije lani nižja le na Slovaškem. Obema državama je skupno tudi to, da so razlike med osebnimi dohodki pred obdavčitvijo bistveno večje, a razlike ublažijo progresivna davčna politika in izdatni socialni transferji. Če tega ne bi bilo, bi bile razlike med bogatimi in revnimi še precej večje, kot so, kar bi ob razmeroma nizkih dohodkih večine prebivalcev mnoge pahnilo v zelo težek položaj.