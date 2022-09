»Ker vodstvo RTVS še naprej in odločneje siromaši in uničuje informativni program javne televizije, pritiska na kritične zaposlene in tako ogroža pravico javnosti do obveščenosti, novinarski sindikati RTV v ponedeljek zaostrujemo stavkovne aktivnosti,« je napovedala predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković.

Stavka bo trajala vseh 24 ur, v njenem okviru pa bodo potekali novinarska konferenca in zbor delavcev ter na Trgu republike shod za javno RTV. Stavkovne aktivnosti s prekinitvijo dela zaostrujejo predvsem na Televiziji Slovenija (TVS) in v uredništvu Multimedijskega centra (MMC). Novinarji in ustvarjalci v večini uredništev na TVS in v uredništvu MMC ne bodo delali, vsebine oddaj in program pa bodo prilagojeni stavki, pri čemer bo minimum delovnega procesa zagotovljen. Medtem ko bodo nezadovoljni novinarji stavkali, se bo programski svet zavoda sestal na seji, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o RTVS, ki jo SDS želi preveriti na referendumu, in kadrovsko problematiko televizijskega informativnega programa. x