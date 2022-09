Družbena omrežja so preplavili posnetki, ki so zajeli vso to bedo in zmedo, tako da so »napake« priznali celo v Kremlju. Predsednica zgornjega doma ruskega parlamenta Valentina Matvijenko je denimo dejala, da »nepravilni primeri mobilizacije sprožajo ostre odzive v družbi, in to upravičeno«. Če k temu prištejemo še dejstvo, da je ogromno potencialnih vojakov raje pobegnilo v tujino, kot da bi se vdali mobilizaciji, lahko rečemo, da se te »nove« ruske klasične vojske zdaj še najbolj bojijo ne Ukrajinci, ampak – Rusi sami.