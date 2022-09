Prej srečaš bogatega na Rakovi kot revnega na Mesarski

Podatke so pregledali do hišnih številk natančno in iz rezultatov sklepali na bogastvo in revščino v posameznih soseskah. »Najvišji delež cene vrtca plačujejo starši predšolskih otrok v Murglah. Ti v povprečju plačujejo dvakrat več (40 odstotkov polne cene) kot na Rakovi jelši ali Novem Brdu (20 odstotkov) oziroma skoraj dvakrat več kot v Štepanjskem naselju (24 odstotkov). Med elitnejše soseske spadata še Mesarska (36 odstotkov) in Koseze (35 odstotkov),« so navedli avtorji raziskave.