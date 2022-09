Za lidlove superge zbiratelji odštejejo tudi do tisoč evrov

Decembra 2020 je nemška mednarodna diskontna veriga na police postavila kolekcijo zbirateljskih artiklov: nogavic, natikačev in razvpitih superg v oči bodeči barvni kombinaciji z ogromnim zapisom imena svoje blagovne znamke. Na pogled sicer neprijetne superge so vrhunec svoje popularnosti dosegle v nekaj dneh s popolno razprodanostjo. Njihova zgodba pa se je tam šele začela, saj so danes zbiratelji in modni navdušenci za par pripravljeni odšteti tudi do tisoč evrov, kontrakultura pa se je ponovno izkazala kot pregovorna sekira v medu priložnostnih prodajalcev.