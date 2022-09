»Skupina smrti« se je takoj po žrebu skupin lige narodov prijel vzdevek skupine 3 v najmočnejši ligi A – trije nekdanji svetovni prvaki, ob Angležih (enkrat) še topogledno najuspešnejši evropski reprezentanci (s po štirimi naslovi najboljšega na svetu) Italija in Nemčija so bili zadosten razlog za to. Četrtega člana skupine, Madžarsko, so medtem vsi vnaprej označili za tistega, katerega vsaka točka, ki jo bo vzel favoritom, bo veliko presenečenje. A pred nocojšnjim zadnjim krogom so stvari postavljene na glavo. Ne le eno, presenečenj, ki jih je pripravila Madžarska, je bilo toliko, da so se seštele v pravo senzacijo, saj so naši vzhodni sosedi krog pred koncem na prvem mestu skupine.

Zadnjo zmago (1:0) so Madžari dosegli na gostovanju v Leipzigu in tako Nemčiji zadali prvi poraz pod vodstvom selektorja Hansija Flicka – ta je zanj prišel šele na 14. tekmi na klopi reprezentance (dotlej 9 zmag in štirje remiji z razliko v golih kar 42:8), hkrati pa je bila to sploh prva tekma, na kateri njegovi izbranci niso dosegli gola. Na drugi strani je edinega na tekmi veteran in kapetan Madžarov Adam Szalai zabil v 17. minuti, in to na spektakularen način, s peto po podaji iz kota Dominika Szoboszlaija. Na nek način so tako zmago Madžarov v Leipzigu, zrežirali prav nogometaši Leipziga, kjer poleg podajalca in najboljšega igralca tekme Szoboszlaija igrata še steber obrambe Willi Orban in vratar Peter Gulacsi, ki sta bila najbolj zaslužna, da Nemci kljub nekaterim lepim priložnostim niso dosegli zadetka. In ko smo že pri Leipzigu – to je bilo do omenjene tekme nemško mesto, kjer je imel »elf« z 11 zaporednimi zmagami najdaljši zmagoviti niz.

Poraz je Nemcem odnesel tudi možnosti za prvo mesto v skupini, zato bo nocojšnji veliki derbi na Wembleyju proti Angliji brez rezultatskega naboja. Da bo temu tako, je sicer botroval tudi nov poraz slednje, v Milanu proti Italiji (edini gol je v 68. minuti dosegel Giacomo Raspadori). Ta je hkrati pomenil tudi, da so Angleži z vsega dvema točkama že krog pred kocem dokončno zasidrani na zadnjem mestu in so izpadli v ligo B, Nemci (6 točk) pa višje od drugega mesta tudi ne morejo. O prvem mestu bo tako odločala tekma v Budimpešti med Madžarsko (10 točk) in Italijo (8), na kateri bo pri prvi zagotovo še dodatno motiviran selektor Marco Rossi, ki v domovini prave priložnosti kot trener ni dočakal (vodil je le nekaj nižjeligaških klubov). »To je že preteklost. Srečen sem, ker sem dobil priložnost na Madžarskem, v Italiji enostavno ni bilo prostora,« čustva pred tekmo umirja Rossi, ki je sicer pred tem že izjavil tudi, da je moral v Italiji on plačevati klubom, da je lahko vodil njihove igralce. Italijani medtem še naprej ližejo rane po neuvrstitvi na svetovno prvenstvo, prvo mesto v skupini, za katerega morajo zmagati (Madžarom zadostuje remi) pa bi bilo le manjši obliž na rane, ki se še dolgo ne bodo zacelile.

Identičen rezultat je pri vrhu tudi v skupini 2 elitne lige A. Osem točk ima druga Španija, ki je doma nepričakovano izgubila proti Švici (1:2), deset pa vodilna Portugalska, ki je s 4:0 v gosteh razbila Češko. No, »razbito« pa je bilo na tej tekmi še nekaj – nos Cristiana Ronalda, ki ga je v skoku za žogo že v 12. minuti nokavtiral domači vratar Tomaš Vaclik. Kapetana Portugalske so kljub temu zakrpali, da je odigral celo tekmo, njegova slaba strelska forma pa se je nadaljevala, saj gola kljub priložnostim ni dosegel. »Od njega vsi vseskozi pričakujemo gole, a tokrat je kljub temu odigral sijajno in se žrtvoval za ekipo,« je po tekmi povedal selektor Portugalske Fernando Santos, ki mu s soigralci na domači tekmi proti Španiji jutri torej za prvo mesto zadostuje že remi. Na drugi tekmi v skupini enako točka za obstanek zadostuje v Švici (6 točk), ki bo gostila Češko (4).