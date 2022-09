Težko pričakovani teden mode v Londonu je letos sovpadal s smrtjo britanske monarhinje kraljice Elizabete II. Že v minuli ponedeljek je britanski modni svet, ki organizira Londonski teden mode, sporočil, da dogodek zagotovo bo, a se bodo izognili pretiranemu blišču. Temu je zagotovo botrovala tudi odločitev nekaterih večjih modnih hip, ki so odpovedala sodelovanje na modnem dogodku. V 24 urah po smrti kraljice je Burberry, lahko bi rekli kar kraljičina znamka, podal izjavo, da odpoveduje svoj nastop na tednu mode. Ralph Simons, belgijski oblikovalec in soustvarjalni direktor Prade, ki se običajno predstavlja tudi v Parizu in New Yorku, je bil drugo veliko ime, ki je izpadlo..

Pokrovitelji manjše oblikovalce pustili na cedilu

Morda prav zato je večja pozornost modne javnosti padla na manj znane oblikovalce. »Velike znamke zaradi sredstev lahko delajo, kar želijo, za nas manjše oblikovalce pa je to enkratna priložnost,« je povedala Dilara Findikoğlu, londonska modna oblikovalka turških korenin, katere razstava je bila prestavljena s ponedeljka na soboto popoldan, tako da sta ji ostala dva dni manj za pripravo.

Modna industrija je nestrpno pričakovala letošnjo sezono modnih prireditev, saj sta epidemija in brexit močno okrnila dejavnosti oblikovalcev v preteklih letih. Pravzaprav je britanska modna industrija skupno vredna skoraj 37 milijard evrov, Londonski teden mode pa je zagotovo velika priložnost, da oblikovalci navdušijo morebitne kupce. Številne vzhajajoče zvezde modnega oblikovanja – med njimi je nedvomno tudi Findikoğlu – sodelujejo s pokrovitelji, ki jim pomagajo kriti stroške sodelovanja na tako pomembnih predstavah, vendar so številni letos nenadno odpovedali svojo podporo, kar je močno zadolžilo manjše modne kreatorje. »Stresno je, vse stvari, o katerih nočem skrbeti, me zdaj skrbijo,« je dejala Findikoğlu.

Dogodek odet v črnino

Letosni težko pričakovani modni šov se je tudi zato začel z minuro molka nato pa se je po modnih brveh sprehodila prva manekenka, odeta v črno obleko v kombinaciji s trakom iste barve na roki. Zagotovo najvplivnejši monarhinji našega časa se je poklonil tudi Adam Lambert z izvedbo skladbe skupine Queen, Who Wants to Live Forever. Ob tej priložnosti pa je organizator tudi nagovoril oblikovalce in goste naj upoštevajo »razpoloženje naroda« hkrati pa predlagal smernice primernega obnašanja. Te so med drugim nagovarjale tudi vse modne vplivneže in vplivnice naj se zadržijo objav na Instagramu in fotografiranju v uličnem slogu, dokler se na Otoku ne konča obdobje žalovanja.