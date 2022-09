Podatki statističnega urada kažejo, da je z delovnimi migracijami v obeh smereh najbolj obremenjena prav občina Ljubljana, saj vanjo dnevno prihaja na delo nekaj več kot 134.100 oseb iz drugih občin, hkrati pa iz nje odhaja na delo v druge občine okoli 22.800 njenih delovno aktivnih prebivalcev.

In če bi imeli priložnost opazovati jutranji promet na rondoju pri Stožicah bi lahko prišli do zaključka, da se je zjutraj v prestolnico še vedno najlepše pripeljati z avtom. Sam. Skušam razumeti, ker tudi sama zjutraj ne sodim v skupino družabnih ljudi in uživam tako v »solo« jutranjih sprehodih s psom kot rada izkoristim jutranjo ekskluzivo na zofi za srebanje prve kave. Pa vendar – v duhu s premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki naj bi odprla vrata učinkovitejšemu, bolj zdravemu in predvsem bolj poštenemu načinu premikanja se je včasih potrebno odpovedati tudi ugodju. Ne samo lastnemu ampak spremeniti navade cele družine. Kar pa včasih tudi pomeni, da je potrebno odgovornost prenesti tudi na najstnika ter mu zaupati in dovoliti, da se na trening odpravi s kolesom. Sam.

Ob vseh finančno podprtih projektih s strani Evrope mestne ulice ostajajo polne pločevine, vedno več tudi uporabnikov električnih kolesa in kolesarjev, ki pa se – vsaj ob spremljanju različnih kolesarskih forumov, počutijo že zelo ogroženi. Predvsem s strani šoferjev, ki pa imajo svojo plat zgodbe. In da je kaos na ljubljanskih ulicah še večji – tako za voznike kot kolesarje, so poskrbele zelene puščice na semaforjih. Ali kot so nekateri dejali - vozniki s(m)o dobili legalno možnost za dodatno ogrožanje pešcev in kolesarjev z zeleno puščico na semaforju, katere naloga je zgolj pospeševanje motornega prometa. A pešci in kolesarji kot razlog za nezadovoljstvo nad novimi zelenimi puščicami navajajo voznike avtomobilov, ki prevozijo rdečo luč na semaforjih, kjer je na tablo pripeta tudi zelena puščica. Voznikom puščica sicer dopušča, da prekoračijo rdečo luč, vendar pod pogojem, da s tem nikogar ne ogrožajo. No, še vedno pa je veliko tudi takih voznikov, ki stojijo pred rdečim semaforjem, gledajo v zeleno puščico in razmišljajo kaj storiti. No, včasih tudi stati in razmisliti ni nič narobe.