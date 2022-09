#intervju Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica: Demenca je veliko več kot zgolj izguba spomina

Demenca se v družino priplazi tiho in jo zaznamuje kot le redko katera druga bolezen. Če kdo, se tega iz osebne izkušnje zaveda tudi Štefanija Lukič Zlobec, ki je od leta 2014 predsednica Združenja Spominčica, katerega namen in cilj sta zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem in skrbnikom. Ker je september mesec demence, je o njej treba čim več govoriti, saj lahko seže vse do zadnje hiše. Njene posledice pa se kažejo tudi v vsakdanjem prometu.