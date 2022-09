Če so prej tiste v katalogih, oglasih ali reklamnih plakatih večinoma ponazarjale precej nižje številke od tistih, ki smo jih nato odčitali v praksi, so po uvedbi WLTP naenkrat postale bolj realne, blizu tistim v praksi. Tudi na naših testih se je neko povprečje odstopanja naenkrat ustalilo pri nekje 0,6 litra, pred tem pa je bilo višje od dveh! A očitno je bilo tudi to prelepo, da bi trajalo. V zadnjem času se nam je tako večkrat zgodi, da se je razlika znova bližala »celi« številki enega litra, da ni šlo za naključje, pa je zdaj potrdila tudi raziskava Mednarodnega instituta za potrošniške raziskave, pri kateri so ugotovili, da je dejanska poraba goriva pri osebnih avtomobilih v primerjavi s tovarniško izmerjeno (po ciklu WLTP) znova vse večja. Med raziskavo so, skratka, ugotovili natanko to, kar smo med testiranjem različnih avtomobilov tudi sami – da je razlika med označeno in dejansko porabo večja pri najnovejših avtomobilih. Da se je torej razkorak med obema porabama, ko so primerjali podatke iz podobne raziskave izpred poltretjega leta, povečal. Skratka, da tudi WLTP ni več tako »pošten«, kot je bil ob njegovi uvedbi.

Zakaj je temu tako, je seveda stvar ugibanj, ki bi bila lahko tudi povsem neutemeljena, a težko je oporekati tistim, ki so na to, da se utegne zgoditi kaj takega, češ da bodo proizvajalci že našli načine, opozarjali že takrat, ko je bila večina zadovoljna. Še več, verjetno je to, kako hitro in kako občutno se je zgodilo vse skupaj, presenetilo tudi njih. Če pogledamo, kako je vse skupaj potekalo pri merilnem ciklu NEDC: organizacija ICCT je nazadnje ugotovila, da je bila na prelomu tisočletja razlika med porabo, ki so jo pri svojih avtomobilih navajali proizvajalci, in tisto, ki so jo izmerili porabniki, v povprečju 8-odstotna, slabih 15 let kasneje pa je bila že kar 25-odstotna. Toliko, kolikor se v nekaterih primerih že omenja pri WLTP, pa so od njegove obvezne uvedbe ta mesec minila šele štiri leta.

Pa da ne bo pomote – WLTP ni slab. Ima pa, očitno, pomanjkljivosti. Ki jih bo treba, v dobro potrošnikov, kar najhitreje odpraviti. Predvsem pa hitreje, kot so to počeli pri NEDC, ki ga niso spreminjali več kot 20 let.