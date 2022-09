Fenomen Safari

Že dolgo noben slovenski film ni pritegnil tolikšne pozornosti »na jugu«, kot to velja za film z naslovom Sarajevo Safari režiserja Mirana Zupaniča. Zgodba je res strašna: med vojno v Bosni so se dogajale krvave in grozne stvari, a na nivoju patološke bizarnosti je mogoče posebej izpostaviti eno. Gre za prav posebno aktivnost dela vojske Republike srbske. Najbrž je šlo za sam vrh poveljstva, saj nihče drug ni mogel organizirati takšne operacije: na kratko, v času obleganja Sarajeva je obstajala možnost, da se je nekdo prijavil, da bi prišel na položaje in za resno denarno nadomestilo z zaščitenega ostrostrelskega gnezda streljal na žive ljudi v mestu.