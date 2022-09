#intervju Judita Zidar, Dnevnikova nagrajenka: Najbolj me vznemirja kopanje v globino

»V igri je nekaj protislovnega: sebe moraš po eni strani zatajiti, hkrati pa moraš v vlogo vložiti vse, kar zmoreš, vso svojo energijo in znanje. Povsem se moraš omejiti in obenem popolnoma odpreti – prav zato je to tako zanimiv poklic,« razmišlja dramska in filmska igralka Judita Zidar, letošnja dobitnica Dnevnikove nagrade za izstopajočo umetniško stvaritev na odru Mestnega gledališča ljubljanskega v pretekli sezoni. Prejela jo je za vlogo Violet Weston v družinski drami Avgust v okrožju Osage, ki jo je po drami Tracyja Lettsa zrežiral Janusz Kica – ta lik oblastne, zajedljive ter od alkohola in tablet odvisne matere, ki tudi ob neposrednem soočenju z minljivostjo ostaja ujetnica svojih demonov in širi spiralo psihičnega nasilja med bližnje, je poosebila »z natančno odmerjenim telesnim izrazom in občutljivostjo za raznovrstne duševne lege«, kot je zapisano v utemeljitvi, pri tem pa je ta tragični značaj razprla v »univerzalno fresko protislovij človeškega bivanja«.