Ena od točk na današnji seji ljubljanskega mestnega sveta bo obravnavala predlog akta o gradnji Parka varne mobilnosti v javno-zasebnem partnerstvu. Namen parka je izvajanje »programov prometne vzgoje in varne mobilnosti ter zagotavljanju pogojev za opravljanje in razvoj preventivne dejavnosti na področju varnosti cestnega predmeta,« je razbrati iz obrazložitve predloga.

Kot je nedavno na tiskovni konferenci razkril župan Zoran Janković, je pobudo za to javno-zasebno partnerstvo dal Zavod Varna pot. Vendar to ne pomeni nujno, da bo Varna pot zasebni partner pri tem projektu, je poudaril župan. Pričakovati je sicer, da bo mestni svet predlog javno-zasebnega partnerstva potrdil, toda nato bo občina morala objaviti še javni razpis, na katerega se bo lahko prijavil kdor koli. Občina bo na koncu med prijavljenimi izbrala ekonomsko najboljšega ponudnika.

Na občini ta projekt podpirajo, saj po njihovem mnenju zasleduje javni interes izboljševanja prometne varnosti, ki naj bi se odrazila tudi na številu prometnih nesreč. Ljubljana je leta 2017 kot prva občina podpisnica pristopila zavezi Vizija nič, ki stremi k nič smrtnim žrtvam in nič hudim telesnim poškodbam oseb zaradi prometnih nesreč v Sloveniji, je spomnil Janković.

Park varne mobilnosti bi bil ob Cesti dveh cesarjev

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na približno 2,3 milijona evrov z davkom. Če bo partnerstvo sklenjeno, bo občina vanj vložila svoje nepremičnine ob Cesti dveh cesarjev pri Mokriški brvi, ki prečka Mali graben. Občina bo prav tako porušila obstoječi objekt na zemljišču, pripravila nepremičnine za gradnjo in financirala ureditev zunanjih površin. Zasebni partner pa bi nosil stroške projektiranja, financiranja, gradnje ter vzdrževanje in upravljanja novega objekta. Ko bi se izteklo predvidoma tridesetletno koncesijsko obdobje, bi zasebni partner zgrajeno stavbo in druge ureditve brezplačno predal občini.

Iz gradiva za mestne svetnike je razvidno, da bi Park varne mobilnosti sestavljali osrednji objekt in zunanje površine. V stavbi bi bodoči zasebni upravljalec izvajal različna izobraževanja, in programe ter organiziral denimo druženja oseb, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele, je v promotorski vlogi predlagal Zavod Varna pot. Zunanje površine bi vključevale učni poligon za izvajanje praktičnih izobraževalnih programov varne mobilnosti, zelene površine in parkirišče. Janković je izpostavil, da je v sklopu Parka varne mobilnosti predvidena gradnja kolo parka.

Zavod Varna pot že sedaj po različnih krajih v Sloveniji sodeluje na različnih prireditvah ter s prometnimi poligoni in postajami otroke, mladostnik, njihove starše in druge odrasle poučuje o pravilnem ravnanju in primernem vedenju v prometu. Najmlajši se denimo na poligonih Varne poti s poganjalci učijo osnovnih prometnih pravil in obnašanja. Aktivnosti za odrasle vključujejo med drugim preizkus posebnih očal, ki simulirajo vožnjo pod vplivom alkohola, drog in utrujenosti.