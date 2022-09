Papež je dejal, da je slišal za napad na šolo v Mjanmaru, ki ga je ta teden izvedla tamkajšnja vojaška hunta z obrazložitvijo, da so se v šoli skrivali uporniki. "Vidite, da je danes v svetu moderno bombardirati šole. Naj krik teh malčkov ne bo preslišan! Takšne tragedije se ne smejo dogajati," je dejal 85-letnik, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Frančišek je v soboto gostoval tudi na gospodarskem srečanju mladih v mestu Assisi v osrednji Italiji, kjer je zbrane spodbudil k razvoju obnovljivih virov energije. "Potrebujemo hitre in odločne spremembe. In mislim resno: računam na vas! Ne pustite nas samih, bodite nam vzor," je dejal in dodal, da je zdaj čas, da se pogumno odpovemo fosilnim gorivom, kot so nafta, premog in plin.

"Ne moremo čakati na naslednji mednarodni vrh, ki morda ne bo prinesel ničesar: Zemlja gori danes," je poudaril Frančišek. Ljudi po svetu je pozval, naj žrtvujejo svoj način življenja, ki ni trajnosten, saj bodo v nasprotnem primeru ceno za to plačevali prihodnji rodovi, navaja dpa.

Papež je ocenil tudi, da potrošništvo škoduje medosebnim odnosom, in opozoril na "demografsko zimo" oziroma dejstvo, da se v zahodnih državah rojeva vse manj otrok. V tem kontekstu je izrazil tudi kritiko pogosto brezobzirnega ravnanja z zaposlenimi materami v današnjem času. Z mladimi gospodarstveniki je papež podpisal tudi pakt, s katerim so se ti zavezali, da bodo "spodbujali gospodarstvo miru".