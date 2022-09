Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) že naraščajo reke v Brdih, v porečju Vipave in Idrijce.

V noči na ponedeljek bodo nekatere reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji dosegle velike pretoke. Ob močnejših dolgotrajnih nalivih lahko danes zvečer in v noči na ponedeljek pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda predvsem na širšem Primorskem in Notranjskem, v osrednji Sloveniji ter v porečjih Krke in Kolpe. Drugod po državi bo naraščanje rek manj izrazito, vodnatost rek bo ostala povečini srednja.

Povišana tudi gladina morja

Kot napovedujejo na Arsu, bo v prvih dneh prihodnjega tedna vodnatost večine rek ostala srednja, zlasti kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem bodo še zmerno naraščale.

Danes bo ob dopoldanski plimi povišana gladina morja.