Buckinghamska palača je objavila prvo fotografijo groba pokojne kraljice Elizabete II, ki so jo v ponedeljek pokopali v kapeli Jurija VI na gradu Windsor. V družinski grobnici sta pokopana tudi njena starša, sestra ter njen mož, princ Filip, ki je umrl lani. »V spominski kapeli kralja Jurija VI. so po pogrebu Njenega veličanstva kraljice Elizabete namestili kamnito ploščo,« je na uradnem profilu na Twitterju zapisala kraljeva družina.

Pogreb pokojne monarhinje je bil eden največji v zgodovini človeštva, na pogrebni slovesnosti v Westminstrski opatiji se je zbralo 2200 gostov – več sto tujih voditeljev držav, visokih predstavnikov in članov kraljevih družin. V dneh pred pokopom se je ljubljeni kraljici, ki je Veliki Britaniji vladala rekordnih 70 let, poklonilo na tisoče Britancev, ki so dolge ure stali v vrsti, da so se poslovili od nje. Po televiziji naj bi pogreb spremljala več kot milijarda ljudi.

Kraljeve rezidence so bile od smrti Elizabete II 8. septembra letos zaprte za javnost, a se bodo kmalu znova odprle. Tako si bo od četrtka dalje moč tudi v živo ogledati kraljičin grob na gradu Windsor.