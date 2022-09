Van der Poela je lokalna policija aretirala v soboto pozno zvečer po avstralskem času, potem ko se je zapletel v spor s 13- in 14-letnico, ki sta večkrat trkali na njegova vrata v hotelu, piše v poročilu policije iz Novega južnega Walesa.

Zanikal, da bi ju potisnil

Ta je zapisala, da naj bi Nizozemec med sporom porinil najstnici. Ena od teh je utrpela lažjo poškodbo roke ob udarcu ob steno, druga pa je padla po tleh. Hotelsko osebje je bilo priča dogodku in kasneje poklicalo policijo.

Van der Poel je potrdil, da je imel bližnje srečanje z najstnicama, a zanikal, da bi ju porinil. Pred cestno dirko, ki se je začela ob 2.15 zjutraj po srednjeevropskem času, je stopil pred sedmo silo in razkril svojo plat hotelskega dogodka.

»Drži, imeli smo manjši spor. Šlo je za glasne sosede, tu pa so kar se tega tiče zelo strogi,« je dejal za Sporzo, ki je o tem ponoči prva poročala. »Spat sem šel zgodaj, mladini pa se je zdelo primerno, da neumorno trka na moja vrata. Po nekaj ponovitvah sem imel vsega dovolj, obenem nisem najbolj prijazno dejal, naj nehata. Hotel je poklical policijo, odpeljali so me, vrnil pa sem se šele okoli 4. ure zjutraj,« je še dodal.

Zagovarjati se mora na sodišču

To je kasneje potrdila tudi avstralska policija. Ta je Nizozemca aretirala v hotelu Grand Parade Brighton-Le-Sands v Sydneyju, kjer je nastanjena njegova reprezentanca.

Van der Poelu so policisti odvzeli prostost in ga odpeljali na policijsko postajo Kogarah, zaradi dveh obtožb fizičnega napada na mladoletni osebi pa se bo moral v torek zagovarjati na sodišču, piše Velonews. Ta je pridobil poročilo lokalne policije, v katerem piše tudi, da so Nizozemcu odvzeli potni list. Po plačilu varščine so ga izpustili, v hotelsko sobo pa se je vrnil ob 4. uri zjutraj po avstralskem času. Kasneje je začel cestno preizkušnjo, a po dobrih 35 km odstopil.

Sedemindvajsetletni Nizozemec je bil sicer eden od treh glavnih favoritov za cestno dirk poleg Belgijca Wouta Van Aerta in Slovenca Tadeja Pogačarja.