V gaju so se letos nadejali novega rekorda, kar pa se ni zgodilo. Lani so se namreč, ko so na tehtnico postavili orjakinjo Janka Lovšeta, številke ustavile na 719 kilogramov, s čimer je Lovše presegel svoj predlanski rekord Mozirskega gaja, ki je znašal 713 kilogramov. Je pa tudi letos zmagala njegova buča.

Bučam se bo pridružilo cvetje

Izbirali so tudi najdaljšo in najlepšo bučo ter najtežjo lubenico. Rekord Mozirskega gaja za najdaljšo bučo od lani še vedno drži Zlatko Podgoršek. Njegova buča je merila kar 200 centimetrov. Lani je naziv za najlepšo bučo prejel Erik Rink Perme. Rekord za najtežjo lubenico pa je leta 2020 podrl Uroša Fifolta, ta je tehtala 69 kilogramov.

Mozirski gaj je še vedno lepo razcveten, bučam pa se bodo pridružili še aranžmaji cvetličarjev in vrtnarjev, ki so jih k njim pripeljali neposredno iz tekmovanja na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.