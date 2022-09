Ljubljančanke so v Chomutovu, ki je le streljaj oddaljen od Mosta, osvojile prvi par točk v tej sezoni v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi serijskih slovenskih prvakinj Dragana Adžića so temelje za zmago postavile v prvi polovici tekme, ko so si priigrale devet golov prednosti, nato pa z rutinsko predstavo in brez stresnih trenutkov pripeljale tekmo do srečnega konca.

Krimovke so tekmo odprle z 2:0, a so nato gostiteljice naredile delni izid 4:0 in jim ušle na 2:4. Po uvodni toplo-hladni predstavi so le strnile svoje vrste in z dobro igro v obrambi povsem razorožile domače rokometašice ter jim v 14. minuti ušle na +3 (9:6).

Minuta odmora gostiteljic ni spremenila razmerja moči na igrišču, Ljubljančanke so bile še naprej korak pred njimi. V 18. minuti so podvojile svojo prednost (12:6), najvišjo pa so si priigrale v sami končnici, ko so dvakrat povedle za devet golov (20:11 in 21:12).

Varčevale z močmi

Slovenske prvakinje v drugi polovici tekme niso igrale na vso moč. Malo je temu botrovala prevelika kakovostna razlika, a tudi dejstvo, da je Adžić dokaj enakovredno porazdelil minutažo med svoje varovanke, ki v nobenem trenutku niso ogrozile prve zmage pred krajšim reprezentančnim premorom v okviru tedna Evropske rokometne zveze (EHF).

Najboljše slovenske rokometašice se bodo v tem terminu dvakrat pomerile z Madžarkami, prva tekma bo 29. septembra v Celju, druga pa 1. oktobra v Ljubljani.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi v Chomutovu najbolj učinkovita Barbara Lazović s sedmimi goli, Jovanka Radičević, Darja Dmitrijeva in Sara Kovarova so dosegle po šest zadetkov.