»Število ljudi, ki so umrli v nedavnih nemirih v državi, se je povečalo na 35,« je pozno v petek sporočila iranska tiskovna agencija Borna, sklicujoč se na državno televizijo. Pred tem je bilo uradno število smrtnih žrtev 17, med njimi pa naj bi bilo tudi pet pripadnikov varnostnih sil.

Iran zadnje dni pretresa nasilje na ulicah, odkar je 13. septembra v policijskem pridržanju umrla Mahsa Amini, ki jo je pred tem aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja islamske naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali.

V petek se je medtem na tisoče ljudi zbralo tudi na vladno podprtih shodih za hidžab oziroma proti »neprimernemu nošenju islamske naglavne rute«. Shodi so poleg prestolnice Teheran potekali tudi v več drugih mestih, med drugim v Isfahanu, Tabrizu, Qomu in Ahvazu.

V več kot tednu dni protestov, ki so sledili smrti Amine, je iranska policija samo v provinci Guilan aretirala 739 protestnikov, med njimi 60 žensk, je po poročanju državnih medijev danes dejal načelnik policije v omenjeni provinci.

Policija strelja na protestnike

Z nekaterih posnetkov je vidno, kako varnostne sile streljajo na neoborožene protestnike. Šlo naj bi za kraje na severozahodu države, Piranshahr, Mahabad in Urmija. Na protestnike naj bi streljali tudi v Teheranu, kar naj bi dokazoval posnetek moškega v uniformi, kako s puško strelja na ljudi. Posnetek je delila nevladna organizacija Iran Human Rights. Po njihovih informacijah je umrlo več ljudi, kot priznava Iran, in sicer najmanj 54. Po navedbah Amnesty International so bili med ustreljenimi tudi otroci, organizacija pa opozarja na veliko možnost nadaljnjega prelivanja krvi.

Oblasti naj bi obenem močno omejile dostop do interneta, saj s tem skušajo preprečiti zbiranje ljudi ter objavo fotografij s protestov na spletu.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je medtem danes dejal, da se mora Iran odločno odzvati na proteste in se »spopasti s tistimi, ki ogrožajo varnost in mir v državi«, ob tem pa poudaril, da je treba razlikovati med mirnim protestom ter ogrožanjem javnega reda in varnosti.

Notranji minister: Mahsa ni bila pretepena

Iranski notranji minister Ahmad Vahidi je v petek zvečer dejal, da Amina ni bila pretepena. »Prejeli smo poročila nadzornih organov, zaslišali priče, pregledali videoposnetke, pridobili mnenja forenzikov in ugotovili, da ni bila pretepena,« je poudaril. Minister je nato ponovil, da vlada vzrok njene smrti še preiskuje in kritiziral vse tiste, ki »zavzemajo neodgovorna stališča, spodbujajo nasilje ter slepo sledijo ZDA in evropskim državam«.