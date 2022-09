Marquez je postal že deveti različni dirkač, ki je letos zmagal v kvalifikacijah, kar je tudi nov rekord v eni sezoni. V prvi vrsti bosta VN poleg Španca začela še Francoz Johann Zarco (Ducati) in Južnoafričan Brad Binder (KTM). Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), je kvalifikacije končal na devetem mestu.

Njegov najbližji zasledovalec v svetovnem prvenstvu, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki za Francozom zaostaja za 10 točk, bo startal z 12. mesta. Zmagovalec prejšnje dirke za VN Aragonije v Alcanizu, Italijan Enea Bastianini, je izpadel že v prvem delu kvalifikacij in bo dirko začel s 15. položaja. Kvalifikacije v elitnem razredu so bile zaradi tajfuna in močnega dežja na dirkališču preložene. Sprva bi se morale začeti ob 8.05, a se je prvi del kvalifikacij začel uro pozneje.