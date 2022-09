Iz Kijeva so v petek sporočili, da bodo zmanjšali diplomatsko prisotnost Irana v Ukrajini zaradi pošiljanja orožja Rusiji. Ukrajinsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je dobava iranskega orožja Rusiji "v neposrednem nasprotju s stališčem nevtralnosti, spoštovanja suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine" in da gre za "sovražno dejanje, ki je resen udarec za ukrajinsko-iranske odnose".

"Kot odgovor se je ukrajinska stran odločila, da iranskemu veleposlaniku v Ukrajini odvzame akreditacijo in znatno zmanjša število diplomatskega osebja iranskega veleposlaništva v Kijevu," je sporočilo ministrstvo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem pozval k "nujnim ukrepom, s katerimi bi se odzvali na dejstvo, da so ruske enote na ozemlju Ukrajine uporabile orožje iranske izdelave", je zapisano v izjavi zunanjega ministrstva.

Oblasti v Kijevu so v petek sporočile, da je bil med ruskim napadom z brezpilotnimi letali na južno pristaniško mesto Odesa ubit en civilist, ukrajinske sile pa so sestrelile eno brezpilotno vozilo iranske izdelave. Kasneje so ukrajinske oborožene sile sporočile, da je bilo na jugu države čez dan skupno sestreljenih šest dronov iranske izdelave.