Kot je na povpraševanje odgovorila sindikalistka, je razrešitev vprašanja oštevilčenja trenutno težko izvedljiva, saj ljubljanski župan Zoran Janković vztraja pri svojem, platformi Wolt in Glovo "pa sta se mu uklonili". V sindikatu, ki sodi pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, skušajo trenutno od obeh multinacionalk pridobiti informacije, "kako bo potekalo ovajanje, sankcioniranje, saj kurirji o tem nimajo nobenih informacij, te dve podjetji pa tega še vedno nista pojasnili".

Med vprašanji, ki se porajajo, je, kako bodo pristojni zagotovili, da ne bo prihajalo do sankcij v primeru neupravičenih ali celo lažnih prijav. "In na kakšni zakonski podlagi bodo sankcionirali prijavljene kršitve, za katere ne bo dokazov, da so se res zgodile," se sprašujejo v sindikatu. V tej luči zdaj načrtujejo sestanek s podjetjem Glovo.

Registracija pa bo torej očitno izvedena. "Kurirji potrebujejo to delo in se bojijo zoperstaviti oštevilčenju, saj se bojijo povračilnih ukrepov. Tako da bodo verjetno prisiljeni pristati na številke," je povedala Jarčeva. Dostavljalci so namreč že dobivali grožnje, da v primeru, da številk ne bodo prevzeli v roku 48 ur, ne bodo več imeli dostopa do aplikacije, kar pomeni, da bi ostali brez dela in posledično vira preživetja.

V sindikatu imajo s kurirji stalen kontakt, po nedavnem srečanju so se dogovorili za redna srečanja. "Glavni namen je organizirati kurirke in kurirje in jim pomagati pri izboljšanju njihovih razmer. Sindikat mladi plus jim tu nudi prostor, nekateri so se že včlanili k nam, začeli pa so se tudi pogovori o sindikatu kurirjev. Kurirji si želijo prostora za organiziranje, za izmenjavo mnenj, predvsem pa si želijo pogovora z vodstvom Glovo in Wolt, zato verjamemo, da je delavsko predstavništvo oz. sindikat tu ključnega pomena," je sklenila sindikalistka.

Registracija kurirjev je plod dogovora med županom Jankovićem in predstavniki Wolta in Glova, saj bi bil v nasprotnem primeru promet v središču mesta za dostavljalce prepovedan. Janković se je za to zavzel na podlagi številnih pritožb meščanov nad vožnjo kurirjev.

"Ali tudi javnost zagovarja to, da lahko vozimo slalom med mizami?" se je pred dnevi vprašal župan. "Nihče nima pravice, da krši zakon zato, ker se mu mudi, ne vi ne jaz," je dejal. "Moja naloga je, da poskrbim za najšibkejše v prometu, da poskrbim, da so vsi enako obravnavani. To, da se nekomu mudi, da bo več zaslužil, zame ni opravičilo, da s tem ogroža pešce," je vztrajal.

V zvezi s to problematiko se je glasil tudi minister za delo Luka Mesec, ki je kritičen, da so kurirji plačani na dostavo. To jih sili v hitro vožnjo, zato bi morale platforme spremeniti poslovni model, verjame.

Prav zato je predlagal ali upočasnitev algoritmov v vožnji čez center Ljubljane, kar pomeni, da Wolt in Glovo podvojita čas dostave po ulicah, polnih pešcev, ali da se ulice, kot je Petkovškovo nabrežje, zapre za dostavljalce, da ne bo ogrožanja pešcev. Minuli teden pa je v pogovoru za STA zavzel, da se "recimo na tistih treh ulicah, ki so problematične zaradi množice pešcev, predpiše, da dostavljalci sestopijo s koles in hrano dostavijo peš".

Mesec in Janković za zdaj kompromisa glede kurirjev še nista našla, se pa dogovarjata za sestanek v živo.