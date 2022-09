Dvoboj je bil v noči na soboto v Areni O2 pred približno 17.000 gledalci v okviru Laverjevega pokala, ki je petič na sporedu v Londonu in na katerem se Evropa meri z ekipo preostalega sveta.

Federer je z igrišča odšel ob aplavzu in v solzah. "Ko bom čez leta razmišljal o tem večeru, si bom zapomnil obraze in čustva," je po porazu dejal Švicar. Dolgo se je spopadal s težavami z desnim kolenom, zato je pred osmimi dnevi napovedal konec športne poti. Po letu in pol brez igranja se je le ustalil v igri dvojic v Laverjevem pokalu, kjer je še zadnjič pokazal vse svoje mojstrstvo. "O tem sem razmišljal že pred mesecem dni, a sem si rekel, da če že, bo to tukaj," je svoj zadnji obračun opisal Federer.

Na dvoboju je bilo prisotnih tudi nekaj teniških legend. Šved Björn Borg je sodeloval v vlogi kapetana pri Evropi, na drugi strani pa Američan John McEnroe, ter tudi Rod Laver, kateremu je tekmovanje poklonjeno.

Prvi niz je pripadel Švicarju in njegovemu dolgoletnemu rivalu Nadalu s 6:4, ko Sock ni uspel vrniti Federerjevega forehanda. Drugi niz sta po podaljšani igri dobila Američana. V zadnjem, tretjem nizu, je Federer pri izidu 9:8 serviral za zmago, a sta mu Američana veselje pokvarila in na koncu zmagala z 11:9. "Iskreno povedano, presenečen sem bil, da sem lahko danes igral tako dobro, preprosto sem užival. Od začetka do konca je bilo odlično," je dejal Federer.

Glede na njegovo neverjetno kariero in na pečat, ki ga je pustil v tenisu, se bo ta poraz hitro pozabil, sam pa je dejal da je zdaj pripravljen na novo življenje. "Najbolj me je bilo strah govoriti v mikrofon, ker vem, kako nemogoč sem, ko postanem preveč čustven," je priznal 41-letnik. "Toda uspel sem ohraniti v mislih, kako čudovit je bil dan, da to ni konec, da se življenje nadaljuje, da sem zdrav, srečen, da je vse v redu, da je to le trenutek v mojem življenju," je dodal švicarski as, ki je svojo kariero opisal kot "popolno potovanje", ki bi ga še enkrat ponovil.

"Vesel sem. Nisem žalosten," je zagotovil Federer: "Odlično je biti tukaj in užival sem, ko sem si še enkrat zadnjič zavezal čevlje. Vse je bilo zadnjič. Tekma je bila odlična. Ne bi mogel biti bolj zadovoljen. Bilo je čudovito."

Svojih čustev po obračunu ni uspel skriti niti Nadal. "Biti del tega neverjetnega trenutka v zgodovini našega športa je bila zame velika čast, hkrati pa je tudi spomin na dolga leta, ko smo si veliko stvari delili skupaj," je dejal Španec. "Ko Federer zapusti teniško turnejo, izgine tudi pomemben del mojega življenja," je dodal.

Federer je v svoji 24-letni karieri in več kot 1.500 odigranih dvobojih osvojil 103 naslove na turnirjih ATP, ima 20 zmag na turnirjih za grand slam in je preživel 310 tednov na vrhu teniške lestvice, vključujoč z rekordnimi 237 zaporednimi.

Šesterico evropske ekipe na Laverjevem pokalu sestavljata še dva velika rivala Federerja, Srb Novak Đoković in Britanec Andy Murray. Poleg njih sta tu še Norvežan Casper Ruud in Grk Stefanos Cicipas. Federerja, ki ne bo igral posameznih dvobojev, bo zdaj zamenjal Italijan Matteo Berrettini.

Tenisači Evrope, ki so Laverjev pokal osvojili v vseh preteklih štirih letih, so tudi tokrat povedli z 2:0, po zmagah Ruuda in Cicipasa. Sledil je poraz Murrayja proti Avstralcu Alexu de Minaurju ter nato Federerja in Nadala proti Američanoma. Izid je po prvem dnevu tako poravnan na 2:2.