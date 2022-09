DZ je letošnji proračun sprejel novembra lani, ko je odhodke določil pri nekaj manj kot 14 milijardah evrov, prihodkov pa je predvidel 11,5 milijarde evrov. A kot je kmalu po nastopu mandata ugotovil finančni minister Klemen Boštjančič, je proračunska rezerva prazna, poleg tega sta prejšnja vlada in DZ po sprejetju proračuna sprejela še za več kot eno milijardo evrov dodatnih obveznosti.

Manj kot štiri mesece pred koncem leta se vlada Roberta Goloba z rebalansom odziva tudi na nepredvidljive gospodarske in javnofinančne razmere, ki izhajajo iz vojne v Ukrajini in posledic na energetskih trgih. Vanj je tako vključila tudi že sprejete in načrtovane ukrepe za blaženje posledic draginje.

Po predlogu rebalansa se bodo letošnji proračunski odhodki povečali za 600 milijonov evrov na 14,6 milijarde evrov, prihodki pa bodo tudi zaradi visoke inflacije načrtovani v višini 12,5 milijarde evrov oz. približno milijardo evrov višje. Proračunski primanjkljaj se bo tako nekoliko znižal, a ostal nad dvema milijardama evrov.