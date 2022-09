Marquinhos je po strelu z glavo Brazilce povedel v vodstvo v 9. minuti, Richarlison je nato še do polčasa po zadetkih v 28. in 40. minuti postavil končni izid.

Petkratni svetovni prvaki, v igri so bili tudi zvezdniki na čelu z Neymarjem, tako uspešno nadaljujejo priprave na svetovno prvenstvo konec leta v Katarju. V kvalifikacijah za SP 2022 so bili neporaženi. Edini poraz na turnirjih so Brazilci po izpadu v četrtfinalu SP leta 2018 v Rusiji, ko so jih izločili Belgijci, doživeli le še lani v finalu pokala Amerike, ko jih je premagala Argentina.

Tedaj je Messi prišel do svoje prve velike članske lovorike na reprezentančni ravni. Argentince je proti Hondurasu v vodstvo v 16. minuti popeljal Lautaro Martinez. Messi je v drugi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa iz enajstmetrovke povišal na 2:0. Pred tem je Marcelo Santos s prekrškom znotraj kazenskega prostora zaustavil Giovanija Lo Celsoa.

Končni izid je Messi, kapetan reprezentance in zvezdnik PSG, postavil v 69. minuti. Argentina je neporažena na zadnjih 34 tekmah, njen naslednji tekmec bo v torek v New Yorku Jamajka.