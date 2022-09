Čeprav so v taboru Heliosa pred uvodnim dejanjem nove sezone potihem računali, da bi lahko presenetili Cedevito Olimpijo, se je na koncu izkazalo, da so bili od tega močno oddaljeni. Ljubljančani so namreč na igrišču gospodarili od prve do zadnje minute in se na koncu povsem zasluženo veselili enajste superpokalne lovorike. Najkoristnejši posameznik (MVP) tekme je bil Yogi Ferrell, ki je 27 točkam dodal še šest asistenc.

V Športni dvorani Poden v Škofji Loki pred današnjim supepokalnim obračunom sprva ni kazalo na pretirano zanimanje gledalcev, a so se do začetka tribune lepo napolnile. Glavna tema ob igrišču je bila še naprej spodrsljaj Slovenije proti Poljski na evropskem prvenstvu, o čemer je nekaj besed spregovoril tudi Zoran Dragić, ki se je smukal okoli prostora za novinarje. Mlajši od bratov Dragić po poškodbi na prvenstvu stare celine v osmini finala proti Belgiji več ne šepa, a pravi, da je nekaj bolečine še prisotne. Če bo šlo vse po načrtih, bo na parket znova stopil v začetku novembra. Nekaj pridiha z evropskega prvenstva je bilo tudi v sodniških vrstah, saj je bil eden od delilcev pravice Boris Krejić, ki je sodil tudi finale v Berlinu med Španijo in Francijo.

Ob poškodbi Dragića je bil od reprezentantov danes aktiven le Edo Murić, ki je tekmo začel na klopi. Trener zmajev Jurica Golemac se je sicer že ob prvi akciji svojih igralcev prijel za glavo, saj so izgubili žogo, a je bil kasneje lahko precej bolj zadovoljen. Hitro so namreč povedli z dvomestno prednostjo in kazali precej boljšo formo. Helios se je sicer vrnil z delnim izidom 10:0, a je bilo to le začasno. Pri državnih in pokalnih prvakih se je izkazal Rok Radović, ki je lansko sezono preživel pri Cedeviti junior. 21-letni Ljubljančan je namreč v prvi četrtini dosegel osem točk, Golemac pa ga je nato na parket vrnil šele ob koncu prvega polčasa. Strateg zmajev je kljub odsotnosti že omenjenega Dragića, Lovra Gnjidića, Karla Matkovića (zaradi poškodbe gležnja bo predvidoma manjkal še dva do tri tedne), Marka Radovanovića in Aarona Harrisona v prvem polčasu rotiral kar devet igralcev, kar pomeni, da bo klop Olimpije v letošnji sezoni precej daljša kot v lanski. Yogi Ferrell in Josh Adams, ki sta bila tudi najboljša strelca ob polčasu, sta pokazala zavidljivo uigranost, standardno borben je bil Alen Omić. Zmaji so po prvih 20 minutah Domžalčanom nasuli enako število točk, kot so jih Poljaki Sloveniji v četrtfinalu evropskega prvenstva, in sicer kar 58.

V nadaljevanju so se kapetan Murić in soigralci razigrali še pri metih za tri točke in se tako že ob koncu tretje četrtine močno približali stotici. A ob tem se je zgodilo nekaj, kar si je trener Golemac najmanj želel. Pri eni izmed obrambnih akcij je nerodno na gleženj pristal Adams, ki je odšepal na klop, a se na njegovo olajšanje na začetku zadnje četrtine vrnil na parket. Ljubljančani so v zadnjih desetih minutah presegli 100 doseženih točk in se veselili tretje zaporedne superpokalne lovorike. »Zasluge za zmago gredo trenerskemu štabu, ki nas je odlično pripravil na tekmo. Bili smo razpoloženi in zadevali v napadu. Dvorana tu mi je všeč, obroči so dobri,« se je zasmejal s 27 točkami najboljši strelec tekme Yogi Ferrell, ki je zadel šest trojk. »Nisem zadovoljen. Naredili smo ogromno taktičnih napak, predvsem igralci, ki so že dalj časa z menoj. V glavah nismo bili pripravljeni na tekmo,« pa je bil razočaran trener Heliosa Dejan Jakara.

*** 11. superpokalno lovoriko so osvojili košarkarji Cedevite Olimpije. Pet jih imajo v vitrinah pri Krki, dve je osvojila Primorska, eno pa Šentjur.