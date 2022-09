Dosedanji vzorčni primer ekipe, ki je zapravila uspeh na velikem tekmovanju zaradi ponočevanja, je za mnogo koga v naših krajih do sedaj slej ko prej bila jugoslovanska nogometna reprezentanca na prvenstvu v Španiji leta 1982. Hudobija od ekipe; Pudar in Pantelić na golu, v polju pa med drugim Pižon, Gudelj, Zajec, Šurjak, Šestić, Halilhodžić, Sušić, če se spomnimo samo najbolj zvenečih. Pričakovalo se je, da bodo najmanj v polfinalu, potem se pa niso uvrstili naprej iz skupine. Resnici na ljubo tudi zaradi neupravičene enajstmetrovke proti Špancem, ki so zmagali z 2:1.

Obema neuspešnima projektoma so bile skupne izostanek kolektivne igre in soliranje ter neštete ure kartanja v prostem času. Tudi alkohol. Namesto podrejanja življenja športnemu cilju. Od katerega živiš, kajti navijači so za tebe pripravljeni odšteti prihranke za pot, plačevati pivo po 5 evrov, kupovati TV pakete, televizorje, drese, salamo ... Če živiš od tega, da si športnik, potem ti je (»sori«) pač biti športnik. »Kaj delam v prostem času? Živim zdravo, moramo pa reči, da je zelo dolgočasno,« je nekoč dejal Lionel Messi. Košarkarsko prvenstvo so zavozili igralci, vodstvo KZS in trenerski štab sta jim pa to dovolila.

Lahko to kako vkalkuliramo v nogometni izziv, torej tekmo Slovenije in Norveške? Košarkarska izkušnja bi morala na nogometaše vplivati pozitivno. Nenazadnje gre tudi za rivalstvo med športoma. Nogometaše je proti Norvežanom možno pričakovati v psihološko najboljšem stanju. Obenem smo po tekmi na Norveškem lahko dobili vtis, da se dogaja paradoks. Nekoč so Norvežani veljali za slovenske nogometaše pretrde ljudi, s to generacijo Norvežanov, ki jo vodi orjaško silni Haaland, pa kot da se naši lahko kosajo. Vnovičen remi, ki je na stavnici tokrat vreden 3,25, ne bi bil presenečenje, lahko bi videli tudi gole (oziroma gola) v obeh mrežah, za kar je na voljo koeficient 1,82. Kajti: vsak ima svojega Šeška.