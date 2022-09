Cestna dirka članov na svetovnem prvenstvu je vedno pravi spektakel in boj mož na moža. Nič drugače ne bo niti v nedeljo, ko se bodo kolesarji za naziv najboljšega na svetu pomerili na 266,9 kilometra dolgi trasi, ki bo imela 3945 višinskih metrov. Večino proge predstavlja 12 krogov z dvema zaporednima vzponoma na Mount Ousley in Mount Pleasant. »Gre za super težko dirko. Noge bodo zelo trpele, saj v prvem delu po vzponu ni prave priložnosti za počitek. Po 150 ali 160 kilometrih bomo utrujeni in res pričakujem trd boj in vedno manjšo skupino tekmovalcev, ki se bo na koncu spopadla za kolajne,« se pekla, ki ga čaka jutri, zaveda prvi slovenski favorit za visoka mesta Tadej Pogačar.

Enodnevne dirke so loterija

Svetovna kolesarska številka ena je na svetovno prvenstvo prišel z odlično popotnico, ko je zmagal na VN Montreala. S šestim mestom na kronometru na SP je že dokazal, da so noge prave tudi v Wollongongu, s čimer si je prislužil tudi vlogo prvega favorita na stavnicah. Pogi, ki je v sredo praznoval 24. rojstni dan, vlogo prvega favorita vseeno prepušča konkurenci. »Na tej trasi bo skoraj nemogoče premagati Van der Poela in še nekatere druge. Proga je narejena za tovrstne kolesarje. Jasno je, da bo nastop terjal veliko moči, vsi bomo utrujeni in videli bomo, kaj se bo zgodilo,« je član ekipe UAE Emirates nakazal, koga bo najbolj spremljal med dirko.

Tudi izjemni Nizozemec Mathieu van der Poel se želi izogniti nazivu favorita. »Trenutno nisem v svoji najboljši formi, a v dovolj dobri, da se borim za mavrično majico,« je pred izjemno zahtevno preizkušnjo previden Nizozemec, ki Pogačarja ne vidi kot glavnega tekmeca. 27-letnik se bo bolj oziral proti Woutu van Aertu in domačemu adutu Michaelu Matthewsu.

Kot je razvidno že iz napovedi kolesarjev, je kandidatov za visoka mesta zelo veliko, kolajne pa so le tri. Čeprav je Slovenija v zadnjih letih, ko na mednarodnih dirkah blestijo Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jan Polanc in drugi, svetovna velesila, se na kolesarskih svetovnih prvenstvih na cestnih preizkušnjah lahko pohvali z le eno kolajno. To je pred 21 leti v Lizboni osvojil Andrej Hauptman, ki je bil tam tretji. Nekdanji vrhunski kolesar in tudi selektor slovenske reprezentance je prepričan, da je čas za njegovega naslednika, a se hkrati zaveda vseh pasti enodnevnih dirk. »Enodnevna dirka je loterija. Je ogromno takih kolesarjev, ki lahko zmagajo,« opozarja popularni Hempi, ki v celoti zaupa ekipi, ki je v Avstraliji. »Ni mi treba dajati nobenih nasvetov. Prepričan sem, da bo Uroš Murn in celotna ekipa, ki je tam, odlično opravila svoje delo.«

Vsak par nog pride prav

Pogačar je v slovenski reprezentanci nesporni kapetan, plan v sili predstavlja Jan Tratnik, ki je ta hip v odlični formi. V vlogi pomočnikov pa bodo nastopili še Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Primožič in David Per. Torej skupaj le šesterica kolesarjev in ne osmerica, kot jih bodo imele na startu najmočnejše reprezentance. »Na tako dolgi trasi ti vsak par nog pride še kako prav,« Hauptman opozarja, da se odsotnost dveh kolesarjev lahko pozna. »Mislim pa, da tudi mi lahko kaj opravimo. Zase lahko rečem, da vedno rad nastopam za Slovenijo, kolesarji se dobro razumemo in želim si, da bomo imeli dober dan v nedeljo,« pa kljub številčnemu hendikepu ostaja optimističen Pogi.

Borbo za najvišja mesta napoveduje tudi selektor Uroš Murn.»Imamo izkušeno ekipo in lahko napadamo dober rezultat,« je optimističen selektor, ki si želi sprinta manjše skupine kolesarjev s Pogačarjem v igri. To je tudi želja Pogačarja. »Svetovno prvenstvo je moj glavni cilj tega dela sezone. Mavrična majica z napisom UAE pa bi bila najboljši možen scenarij.« Da je vse usmerjeno proti jutrišnji dirki, je potrdil tudi Andrej Hauptman, ki je Pogačarjev športni direktor pri ekipi UAE. »Po Touru je prišlo do spremembe načrta. Odpovedali smo Vuelto in se osredotočili na enodnevne dirke. Tadej je najprej potreboval nekaj počitka in potem še nekaj dirk, da je ujel formo. Sedaj pa je že tisti pravi Tadej, ki je praktično vso sezono v vrhunski formi,« v svojega varovanca verjame Hempi, ki je potrdil, da pri UAE niso imeli nobenih težav spustiti svoje kolesarje v Avstralijo. »V ekipi spodbujamo, da kolesarji nastopajo na največjih dirkah. Kdor je bil uvrščen v reprezentanco, je lahko šel.«

Govekar do zadnjega v igri za kolajno Včeraj je svoj izjemen potencial znova pokazal obetavni Matevž Govekar. V konkurenci mlajših članov je bil na cestni dirki vse do zadnjega v igri, da ponovi dosežek Mateja Mohoriča, ki je v Firencah leta 2013 postal svetovni prvak. Govekarju na žalost izjemnega dosežka svojega kolega pri ekipi Bahrain-Victorious ni uspelo ponoviti in se je moral zadovoljiti z devetim mestom. Svetovni prvak je postal Kazahstanec Jevgenij Fedorov.