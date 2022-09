Z vzorčenjem ocenili ekološko stanje jezera

Na območju Blejskega jezera so jesenski dnevi v znamenju vzorčenja rib. Potem ko so na Zavodu za ribištvo Slovenije pred štirimi leti ekološko stanje jezera na podlagi rib ovrednotili z oceno zmerno, se podobnega rezultata nadejajo tudi od obeh letošnjih metod vzorčenja s poudarkom na postavitvi mrež in elektoribolovu.