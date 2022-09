»Če se ozrem po igralskem svetu, saj je to navsezadnje moje služba, bi iz preteklosti nemudoma pomislil na Paula Newmana, saj se je postaral zelo elegantno. In po vsem, kar sem lahko slišal in videl, je bil zares poseben, topel, velikodušen in iskren človek,« je povedal Pitt. »Če pa bi moral poimenovati nekoga iz sedanjosti, bi to moral biti tisti jeb... George Clooney. Zakaj? Zakaj pa ne! Po navadi me on ob takšnih stvareh ne omenja, me zanalašč izpušča, enako pa potem delam tudi sam, a tokrat, in samo tokrat, sem naredil izjemo.«

Brad Pitt je ob tem tudi naznanil, da se je podal v kozmetične vode, saj je na trg poslal linijo proizvodov za moško nego, ki jo je poimenoval Le Domaine Skincare, posebej pa je poudaril, da sam ni obraz znamke, temveč gonilna sila iz ozadja, zato njegovega imena ne boste zasledili na proizvodih. Dodal je tudi, da je v tem smislu nanj najbolj vplivala nekdanja partnerica Gwyneth Paltrow, s katero ima še danes odličen prijateljski odnos, saj da je bila ona tista, ki ga je navadila, da si dvakrat na dan umije obraz.