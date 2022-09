Pod objavo so se nemudoma zvrstile čestitke, priložnosti, da ji voščijo za rojstni dan, pa niso zamudili številni znani obrazi, med njimi Bojana Gregorić Vejzović, Pedro Soltz, Nataša Janjić Medančić, Ivan Šarić, Paula Sikirić in številni drugi. »Vse najboljše kraljica«, »Vse najboljše«, »Legenda, srečna ti«, »Ti si prava zver od ženske« so le nekateri komentarji pod objavo. Za osvežitev spomina: oboževalci lahko Majo Šupot od minule sobote dalje znova spremljajo na Novi TV, saj se je začela nova sezona Supertalenta, v kateri je Maja v žiriji poleg Martine Tomčić Moskaljov, Davorja Bilmana in novega člana Fabijana Medveška. Že v prvi avdicijski oddaji se je Maja po vnetem nastopu Nemke Rachel Belle Barum povzpela na oder Supertalenta in se na lastne oči prepričala, da ravnanje z bičem ni prav nič preprosto.