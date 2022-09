Družina Sandre Sibi Blažić se je v Ameriko priselila iz Jugoslavije konec 60. let. Slobodan Blažić in Nedežda Topalski sta leta 1970 v Chicagu dobila hčer Sandro s pravim imenom Srboslava, ki je nato diplomirala iz menedžmenta. Bale, ki je bil rojen v Walesu, je v Ameriko prispel pozneje. Tja je prišel z očetom Davidom Balom po ločitvi od matere Jenny. Oče Christiana Bala je želel, da njegov sin postane hollywoodska zvezda, hkrati pa je bil tudi velik manipulator. Zaradi tega je Christian izgubil stik z mamo in sestrama. Po očetovi smrti je ugotovil, da je večino zasluženega denarja oče porabil, Bale pa je izgubil vero v ljubezen in zakon ter sklenil, da se ne bo nikoli poročil.

Na srečo je spoznal Sibi, ki je spremenila njegov pogled na ljubezen. Ko je Bale prispel v Hollywood, je igralka Winona Ryder postala njegova mentorica. Poskušal jo je zapeljati, a ga je zavrnila. Nato je konec 90. let na neki zabavi spoznal Sandro Blažić. Takoj sta se začutila in se leta 2000 poročila v Las Vegasu. V 22-letnem zakonu sta se jima rodila dva otroka, hči Emmeline in sin Joseph. »Vse v življenju dolgujem njej. Je izjemna in močna ženska,« je o svoji ljubljeni ženi nekoč dejal igralec. Vztrajal je, da se njegovi otroci celo naučijo srbskega jezika, vsako veliko noč pa ju je mogoče videti skupaj v cerkvi svetega Ilije v Los Angelesu.