Levine je sprva vse obtožbe kakopak zanikal, a se je že kmalu zatem posul s pepelom in priznal, da ni ravnal primerno. »Veliko se govori o meni, zato bi rad razčistil nekatere stvari. Da sem s komer koli razen s svojo ženo uporabljal neprimeren ton pogovora in flirtal, je bila velika napaka, ki se je zavedam in jo obžalujem. Moja žena in družina sta vse, za kar mi je na tem svetu mar. Da sem bil tako naiven in neumen, da sem to postavil na kocko, je bila največja napaka, ki sem jo lahko storil. Česa takega ne bom naredil nikdar več, a prevzemam popolno odgovornost za svoja dejanja,« je med drugim na instagramu zapisal Adam Levine, ki trdi, da ni imel nobene afere, saj da je vselej vse ostalo le pri besedah. Kako bo vse skupaj vplivalo na njegov zakon, bo seveda pokazal čas, viri blizu paru in družini pa pravijo, da vse skupaj uspešno zglajujeta in da tudi Behati Prinsloo ne želi ločitve. Nekaj dni po izbruhu afere so ju že videli, kako se skupaj sprehajata s hčerjo.