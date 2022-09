Po dveh krogih v skupini A imata – poleg njiju še francoskki Brest – tako Krim kot Banik točkovno ničlo. Slovenske prvakinje so izgubile proti romunski CSM Bukarešti (28:30) in Kristiansandu (21:27), češke pa proti nemškemu Bietigheimu (23:46) in danskemu Odenseju (22:41). Banik velja za izrazitega avtsajderja v skupini in ima po dveh tekmah najslabši napad (doseženih le 45 golov) in obrambo (prejetih kar 87) med vsemi 16 klubi v tekmovanju, zato je za krimovke današnja zmaga v dvorani Rocknet Arena Chomutovu že postala delovna obveznost in nujnost.

Krimova odprava je krenila na dolgo pot z avtubosom že v četrtek po skupnem kosilu v Ljubljani in včeraj proti večeru opravila tudi trening v Chomutovu. Med potniki ni bilo francoske reprezentantke Allison Pineau, ki ima težave z levim ramenom, a naj ne bi šlo za hujšo poškodbo, v ekipi pa je tudi kapetanka Barbara Lazović, ki je staknila lažjo poškodbo proti Kristiansandu, vendar je že dan po tekmi začela normalno trenirati. Med tednom sta imeli manjše zdravstvene težave Rusinja Darja Dmitrijeva in slovenska reprezentantka Alja Varagić, a sta na dan odhoda na Češko dopoldan trenirali z ekipo in ji bosta pomagali v dvoboju z Banikom.

Današnji obračun s Čehinjami, ki po sezoni 2019/20 (takrat so se v ligo prvakinj uvrstile po zmagi na kvalifikacijskem turnirju) šele drugič v klubski zgodovini nastopajo med evropsko elito, bo za Krim že četrti zaporedni v manj kot enem tednu. V nedeljo so krimovke igrale evropsko tekmo s Kristiansandom, v ponedeljek prvenstveno v Izoli, v sredo pokalno v Litiji, danes pa znova evropsko z Banikom. »Priznam, da pred sezono nisem imel nobenih informacij o Čehinjah. Po analizi njihovih prvih dveh tekem vem, da igrajo hiter rokomet, kar prinaša tudi velike razlike v golih. A ne glede na to imajo velik potencial, motiv, željo in so tehnično dobro podkovane. Nikakor jim ne smemo dovoliti, da bi lahko prikazale svoj slog igre,« pravi Krimov trener Dragan Adžić pred tekmo z ekipo, ki ima pet tujk: tri Slovakinje ter po eno Poljakinjo in Nizozemko.

Uvodni tekmi je Krim izgubil proti vrhunskima ekipama, proti katerima ni bil favorit in ni bil pod pritiskom, a proti češki ekipi bo povsem drugače zaradi imperativa uspeha. »Moja dekleta morajo Banikove igralke dojeti in igrati proti njim tako, kot da gre za rokometašice Bukarešte in Kristiansanda, torej maksimalno resno. Le v tem primeru bosta točki naši. Tekma proti Baniku je za nas zelo pomembna: najprej zaradi premiernih točk v letošnji ligi prvakinj, nato pa zaradi uigravanja in dviga forma pred naslednjimi tekmami v Evropi,« dodaja Črnogorec Adžić, ki bo danes priložnost za igro prvič ponudil tudi 23-letni Čehinji Sari Kovarovi, novinki v Krimovem dresu.

Desna zunanja igralka je svojo kariero začela prav v Baniku iz Mosta, kjer je igrala med letoma 2016 in 2020, nato pa je bila dve leti članica turškega Kastamonuja (z njim je lani igrala tudi v ligi prvakinj), od koder je pred letošnjo sezono prišla v Ljubljano. »Zame bo nenavaden občutek prvič v karieri igrati proti matičnemu klubu v dresu tuje ekipe, a sočasno sem vesela, da bom videla svoj nekdanji klub, mesto, navijače, prijatelje, dvorano s fantastičnim vzdušjem ... Če mi bo trener dal priložnost za igro, jo bom seveda skušala maksimalno izkoristiti,« napoveduje 175 centimetrov visoka in simpatična Sara Kovarova.