Vse bližje “resnici”

Ko je ministrstvo za zdravje včeraj »zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti« podalo kazensko ovadbo zoper vodstvo celjske bolnišnice zaradi nedavne razvpite zamenjave dveh pacientov, so h kopici »nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti« (kot so zapisali), ki se jim davkoplačevalci že vrsto dni samo čudimo, tudi sami dodali novo, kot jo navajamo tudi v prispevku na 2. strani časopisa: »Nenavadno in morda celo ključno za razjasnitev izrednega dogodka pa je, da je bil preživeli pacient ob vrnitvi v DU oblečen v svoje hlače, ki so bile označene z njegovim pravim imenom, medtem ko se je vsa spremljajoča dokumentacija nanašala na drugega pacienta, ki je imel na roki tudi zapestnico z napačnimi podatki oziroma podatki drugega pacienta.«