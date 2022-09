Sodstvo je običajno neodvisno, da bi določilo, kaj je pravično, in ugotovilo, kaj je res, da bi nasprotovalo laži, se soočilo s krivicami in se borilo proti njim. V arabskih državah imamo rek, ki pravi: »Pravica je temelj vladanja.« Ko je na svetu pravica, prosperirajo vsi vidiki življenja. Če sodstvo šepa, to pomeni, da šepa država, da ni stabilna, da živijo v nestabilnosti njeni državljani oziroma njeni prebivalci, kar na koncu vodi do zamajanja sistema in pomanjkanja ravnotežja v sistemu. In do korupcije v nekaterih njegovih delih.

To vodi do poslabšanja situacije, do poplave pritožb in nezadovoljstva, in poveča strah in zatiranje, vse to spremlja izguba občutka varnosti. Pomanjkanje vladavine zakona pa nujno pomeni širitev krivic in odsotnost pravice.

Pravni problemi

Leta 2014 sem prišel v Slovenijo po regularni poti preko letališča Brnik. Dobil sem začasni azil za 3 leta. Ko je to obdobje minilo, sem prosil za podaljšanje subsidiarne zaščite in po 15 mesecih je bila moja prošnja zavrnjena. Razlog je bil: imeli so tajno informacijo o tem, da sem nevarna oseba, a te informacije mi niso mogli povedati, ker bi bila sicer varnost Slovenije ogrožena!

Pritožil sem se na zavrnitev svoje prošnje. Prosil sem jih, naj mi razkrijejo tajno informacijo in naj me tožijo, če je treba. Potem ko sem čakal 9 mesecev, mi je sodišče pritrdilo in razveljavilo odločitev ministrstva za notranje zadeve, ker je bila nezakonita in protiustavna, pri čemer je ministrstvu naložilo, da sprejme novo odločitev v 30 dneh. Ministrstvo pa ni upoštevalo odločitve sodišča in omenjenega roka. Ker se ministrstvo sploh ni odzvalo, smo se pritožili in po treh mesecih čakanja je sodišče ponovilo svojo sodbo, da mora ministrstvo v 30 dneh sprejeti odločitev. Ministrstvo spet ni spoštovalo odločitve sodišča. Spet smo vložili tožbo in sodišče je po dolgem čakanju razsodilo tako, da je nagradilo ministrstvo in mu dalo 90 dni do nove odločitve! Nato je ministrstvo še četrtič ravnalo neodgovorno in se po 118 dneh odločilo, da bo spet iz istih razlogov zavrnilo podaljšanje subsidiarne zaščite.

Nato sem se pritožil proti odločitvi ministrstva in po dolgem čakanju in zaslišanjih je odločitev ministrstva potrdilo upravno sodišče, kar je bila končna odločitev. Nato sem se pritožil še na ustavno sodišče, da bi preučilo veljavnost te odločitve, a ustavno sodišče ni sprejelo pritožbe, ker niso bila »izčrpana vsa pravna sredstva«. To pomeni, da sem se moral pritožiti še na vrhovno sodišče, preden bi se obrnil na ustavno sodišče. Tako sem na vrhovnem sodišču zahteval pravno preučitev odločitve upravnega sodišča in čakal na odločitev. Medtem sem ostal brez temeljnih človekovih pravic, izdan je bil odlok o tem, da se me deportira v Sirijo. Tako sem bil v Sloveniji prvi Sirec, za katerega je bil sprejet odlok o deportaciji v Sirijo.

Policija mi je dala rok 30 dni, da prostovoljno odidem, ko sem še čakal na odločitev vrhovnega sodišča. Ker je bilo moje življenje uničeno in nisem imel ničesar, je odgovornost zame prevzel g. Matevž Krivic in moj primer je postal stvar njegove družine. Branil me je z vsem, kar je mogel, v okviru veljavnih zakonov, zame je zbiral donacije svojih prijateljev in spet sem se lahko postavil na noge, tako da sem lahko plačeval stroške in najemnino za stanovanje. Tako je bilo pet mesecev, dokler nisem dobil odločitve vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da je sodba upravnega sodišča razveljavljena zaradi nezakonitosti v postopku in nujnosti, da bi se me informiralo o vsebini tajne informacije, ter da mora upravno sodišče sprejeti novo sodbo. Zatem sem spet dobil svoje pravice. Ko sem tako čakal na odločitev upravnega sodišča, sem bil dvakrat na obravnavi in na eni so mi razkrili vse o vsebini tajne informacije. Čeprav so na upravnem sodišču vedeli, da je moj primer urgenten in ima prednost, so odločitev sprejeli šele 8 mesecev po sodbi vrhovnega sodišča. In kakšna je bila njihova odločitev? Spet so zavrnili podaljšanje subsidiarne zaščite! Zanimivo je, da v tej sodbi niso omenili razlogov za zavrnitev. Obrnil sem se na ustavno sodišče z zahtevo, da preučijo nedavno grozovito sodbo upravnega sodišča. Zdaj čakam na odziv ustavnih sodnikov. Prav tako čakam, da me doletijo ukrepi, kot so odprava temeljnih človekovih pravic, vnovična odločitev o tem, da me deportirajo, konec pomoči, zaradi česar bom v finančnih težavah.

Zaradi te sodne farse sem izgubil kar pet let svojega življenja. Še vedno čakam, da bo prišlo do rešitve, a moji problemi še niso rešeni. Kaj je to? To je nesmisel in zapravljanje časa.

Psihične težave, ki so me doletele

Sin se je meni in moji bosanski soprogi rodil 9. novembra 2017 v Ljubljani. Ker pa so bili moji dokumenti v sodnem sporu, je upravna enota razveljavila dokumente mojega komaj rojenega sina do časa, ko bo spor rešen. Tako še danes ni izdala njegovih dokumentov.

Ker je bila situacija moje žene nejasna in negotova, se je odločila, da se bo ločila. Tako je s sinom odšla v Bosno in zadnja štiri leta in 10 mesecev ga še nisem videl. Ker nimam potnega lista, ne morem potovati, da bi ga videl. Ministrstvo pa mi ne dovoli, da bi dobil potni list begunca zaradi sodnega spora med nami.

V Siriji imam dva sinova, ki čakata, da prideta sem in vidita svojega očeta. Moj prvi sin Abdulrahman Alzoubi ima 16 let in nisem ga videl 9 let. Drugi sin je AbduleIlah Alzoubi in ima 12 let, tudi njega nisem videl 9 let.

Moj ugled med ljudmi in dostojanstvo sta prizadeta, ker se je o meni razširila tajna informacija, zaradi katere so vsi prekinili stike z menoj, ker so se ustrašili tega, kar so slišali o meni. To mi je povzročilo hude psihične težave, zaradi katerih sem moral obiskati psihiatra. Zdaj ne morem zaspati, če ne vzamem tablet, ki mi jih je predpisal zdravnik.

Moram reči, da je moja socialna situacija povsem uničena, prijatelji so prekinili stike z menoj, vse to pa je posledica samovoljne odločitve, tako da se človek vpraša, ali tu vladajo zakoni za ljudi ali zakoni džungle.

Glede zaupne informacije, ki so jo skrivali pred menoj 5 let

V tajni informaciji je omenjena tudi oseba, ki sem jo srečal na letališču, ko sem prišel v Slovenijo leta 2014. Ta oseba, ki me je odpeljala v Ljubljano, pa je na policijskem seznamu sumljivih ljudi. Ker sem se torej peljal z njo, sem tudi jaz sumljiv. Ali je to sprejemljivo za človeško pamet?

O ostalem delu tajne informacije, ki je zaupna, bi lahko brez težav govoril po televiziji. Ko sem dobil zadnjo zavrnitev, sem osebno odšel na sedež Slovenske varnostne in obveščevalne agencije (Sova) in prosil za srečanje z enim od njenih članov in pogovor o tej tajni informaciji, ki mi je uničila življenje. Tako bi lahko na Sovi pojasnili svoje stališče glede te farse, saj so naredili veliko napako, ko so takšno informacijo poslali na ministrstvo, kjer so jo uporabili proti meni, ne da bi za to imeli pravno osnovo. Tako sem jih spraševal o tem in jih prosil, naj pojasnijo svoje stališče o tem. Ne bojim se ničesar in lahko grem tja, kamor je Slovence najbrž strah iti. Kadar menim, da imam prav, se ne bojim ničesar.

Končno

31. avgusta opoldne sem šel na Rdeči križ, da bi dobil nekaj nujnih stvari, in ko sem prišel ven z majhno torbo na rami in s torbo v roki, malo sem se že opotekal zaradi žgočega sonca, sem pred seboj presenečen zagledal sodnika, ki je podpisal zadnjo in končno zavrnilno sodbo upravnega sodišča, kako izstopa iz svojega avtomobila. Moje oči so se srečale z njegovimi in nekaj časa sva se gledala, moje oči pa so govorile: »Poglejte, kaj ste mi naredili. Zdaj imam tu nujne stvari z Rdečega križa, ker me je vaša sodba odrezala od vsega.« Morda so njegove oči razumele, kaj so hotele povedati moje.

Opomba: Rdeči križ je samo nekaj korakov stran od upravnega sodišča.

Ta zgodba je takšna, da bi kak pisatelj iz nje lahko naredil velik roman.

​MOHAMMED ALZOUBI, ​profesor arabskega jezika in pesnik, pisatelj, diplomiral na Filozofski fakulteti, Univerza v Damasku, Oddelek za arabski književni jezik