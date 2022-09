Zen zdravstvo

Interna strokovna nadzorna komisija pod vodstvom višjega svetnika Radka Komadine je s forenzično natančnostjo raziskala vse podrobnosti in okoliščine zapleta s pacientoma v Splošni bolnišnici Celje. Pri tem je nehote razkrila povsem novo, širši javnosti neznano dimenzijo medicinske znanosti. Tudi če ima zdravnik pred seboj napačnega pacienta in ga zategadelj zdravi na podlagi napačne diagnoze, poteka zdravljenje pravilno in uspešno. Četudi pacient umre.