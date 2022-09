Žan Zmazek

Janez Zmazek (1952–2020) je začel pri Jaguarjih klaviaturista Boruta Činča, ki je odšel k zasedbi Sedem svetlobnih let, iz katere so se razvili Buldožerji. Vmes je Zmazek igral v zasedbi Rosa, kasneje tudi v Fritz the Cat, D'Tolovajs in F+. Ko je Buldožerje zapustil Uroš Lovšin, je nastopil Zmazek. Z Buldožerji je igral v letih 1977–1979, 1981–1983 in na turneji leta 2006. A publika se ga seveda spomni po duhovitih »lublanskih« rokenrol priredbah z Don Mentonijem: Dobra mrha, Rekla je ne, Rad bi bil baraba, Dotakn' se me z občutkom …