Rajk je na Madžarskem med drugim po vzoru sovjetskega KGB in vzhodnonemškega Stasija organiziral in vzpostavil državni zaščitni organ (ÁVH), s pomočjo katerega je pod krinko boja proti fašizmu in reakciji ter obrambe oblasti proletariata prepovedal in likvidiral približno 1500 verskih, nacionalističnih in samoniklih ustanov ter skupin. Rast Rajkove politične moči nikakor ni bila pogodu tedanjemu madžarskemu partijskemu in državnemu voditelju ter vnetemu stalinistu Mátyásu Rákosiju, ki se je odločil Rajka odstraniti z insceniranim sodnim procesom, kar mu je na koncu tudi uspelo. Rajku je med drugim očital, da je nameraval s Titovo pomočjo izvesti državni udar ter na Madžarskem uvesti kapitalizem (!?). Po Stalinovi smrti in Hruščovovi obsodbi njegovih zločinov so se tla zamajala tudi pod Rákosijevimi nogami. Preostanek življenja je po letu 1956 preživel v izgnanstvu v Sovjetski zvezi, kjer je v Gorkem umrl leta 1971. Na splošno je veljal za simbol tiranije in zatiranja na Madžarskem.

Obtožnica proti Rajku v bistvu naperjena proti FLRJ

BEOGRAD, 14. – Bivši jugoslovanski dobrovoljci španske republikanske vojske so danes odločno obsodili kampanjo Informbiroja proti Jugoslaviji in še posebno klevete proti Jugoslaviji in proti jugoslovanskim dobrovoljcem v španski vojski, ki se navajajo v obtožnici proti bivšemu članu politbiroja madžarske KP in bivšemu madžarskemu notranjemu ministru Rajku. (…)

Kako nizko so padli madžarski pristaši Informbiroja, dokazuje dejstvo, da v obtožnici proti Rajku označujejo kot gestapovske agente 150 borcev v Španiji, ki so leta 1941 prišli v Jugoslavijo iz francoskih koncentracijskih taborišč in ki so pod vodstvom KPJ aktivno sodelovali pri organizaciji in vodstvu oboroženega upora in ljudske revolucije v Jugoslaviji. (…)

Te metode so našle svoj pravi izraz tudi v obtožnici proti Rajku, ki je v bistvu naperjena proti Jugoslaviji, z namenom da podžiga kampanjo, ki je dosegla višek v zadnjih notah sovjetske vlade. (…)

Primorski dnevnik, 15. septembra 1949

Za izdajalce prihaja ura obračuna

Po vesteh, ki dnevno prihajajo iz Jugoslavije, so se v mnogih krajih države pojavile partizanske skupine, ki vodijo oboroženo borbo proti titovcem, zlasti še proti Rankovićevim gestapovcem. Najštevilnejše so te skupine v goratih predelih Črne gore, Makedonije ter Hrvatske. Pojavile pa so se tudi že v Slavoniji, kjer se je pod poveljstvom majorja JA Branka Milojevića - Šubare formirala močna četa, ki neprestano napada udbovce in druge protiljudske titovske elemente. (…)

Včeraj se je začel v Budimpešti velik proces proti skupini titovskih agentov in špijonov imperialističnih držav. Pod obtožbo se nahajajo bivši zunanji madžarski minister Laszlo Rajk, bivši jugoslovanski odpravnik poslov v Budimpešti Lazar Brankov, generalni inšpektor madžarske vojske general Palffy ter pet drugih obtožencev. (…)

Obtožnica na 34 straneh obtožuje vseh 8 obtožencev, da so sodelovali v trockistični zaroti, katero sta organizirala izdajalca Tito in Ranković v namenu, da nasilno uduše ljudsko oblast na Madžarskem ter da uvedejo trockistično diktaturo kot v Jugoslaviji, kakor tudi, da likvidirajo Komunistično partijo Madžarske. V ta namen naj bi ubili ministrskega predsednika Matjaža Rakošija, ministra obrambe Mihailja Farkaša ter načelnika ljudskega gospodarskega sveta Erna Geroeja. (…)

Delo (Trst), 17. septembra 1949

Opomba: Glasilo Osvobodilne fronte Svobodnega tržaškega ozemlja Delo je bilo izrazito stalinistično naravnano.

Bebler napadel Sovjetsko zvezo

NEW YORK, 25. sept. – Jugoslovanski delegat pri organizaciji Združenih narodov in zastopnik zunanjega ministra dr. Aleš Bebler je danes obtožil Sovjetsko zvezo, da se ukvarja z zaroto proti neodvisnosti Jugoslavije.

Dr. Bebler je izjave podal potom radio postaje Z. N. Rekel je, da se je z obravnavo v Budimpešti proti Laszlu Rajku in sedmorici ostalih obtožencev skušalo dokazati, da obstoja zarota Jugoslavije proti Madžarski, da pa je ta obravnava dokazala prav nasprotno, namreč, da obstoja »sovjetska zarota proti Jugoslaviji«. (…)

Enakopravnost, 26. septembra 1949

Madžarska izgnala 10 jugoslovanskih uradnikov legacije

BUDIMPEŠTA, 27. sept. – Madžarska je danes obtožila jugoslovansko legacijo v Budimpešti, da se ukvarja z vohunstvom, in ukazala 10 uradnikom legacije, naj do nedelje zapustijo deželo.

V noti madžarske vlade, ki je bila izročena legaciji, je med ostalim rečeno, da bo Madžarska v bodoče podvzela ukrepe, da »vohuni in morilci« ne bodo več prihajali v Madžarsko pod krinko diplomatov.

V noti je dalje rečeno, da je na obravnavi proti bivšemu madžarskemu zunanjemu ministru Laszlo Rajku in sedmorici soobtožencev bilo dokazano, da je vlada maršala Tita skušala strmoglaviti sedanjo vlado Madžarske in »obnoviti kapitalizem v deželi«. (…)

Enakopravnost, 28. septembra 1949

Rajk obešen radi zarote proti vladi

BUDIMPEŠTA, 15. okt. – Madžarsko zunanje ministrstvo je danes naznanilo, da je smrtna obsodba bila izvršena nad bivšim zunanjim ministrom Laszlo Rajkom, dr. Tibor Szonyjem in Andreas Szalajem, ki so bili obsojeni zaradi zarote proti sedanji vladi. Vsi trije so bili obešeni danes zjutraj, en dan zatem, ko je apelacijska sodnija potrdila obsodbe.

Laszlo Rajk se je s skupino obtožencev zagovarjal na obravnavi, ki se je končala 24. septembra. Obtoženi so bili, da so bili v zvezah s Titovo vlado in ameriškimi vohuni v zaroti, da strmoglavijo sedanjo madžarsko vlado in postavijo novo vlado, ki bi bila pokorna Titu.

Poleg treh na smrt obsojenih sta bila dva soobtoženca obsojena na dosmrtni zapor, eden na devet let ječe, medtem ko sta armadna častnika bila izročena vojaški sodniji.

Enakopravnost, 17. oktobra 1949

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib