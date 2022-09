Osvojeni ali osvobojeni prostor?

O dogajanju v Rogu se da marsikaj povedati. Dolga leta zapuščeno in nato zasedeno tovarno je vsakdo doživljal drugače, glede na to, kaj je tam iskal, kaj je tam počel in v kaj se je vpletal. Kombinatke so tam začele pevske vaje, mladenke vadbo akrobacije na viseči vrvi, mladeniči borilne veščine, skejterji so tja hodili skejtat, novinarji na pivo, mladina na koncerte, bendi na vaje, odvisniki po igle, anarhisti po inštrukcije, feministke razpravljat o kviru, likovniki ustvarjat, politiki agitirat, študenti proučevat, migranti nekaj pojest, azilanti po pomoč, turisti napast radovednost, sosedje oprezat.