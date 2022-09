Avgust Demšar​, pisec kriminalk: Za pisatelja je to, kar se je in se dogaja z Mariborom, kar okej

Pred časom sem brskala po knjižnici prijateljev in oko se mi je ustavilo na knjigi Pohorska transverzala. Ker sem kot otrok prehodila Pohorje po dolgem in počez, sem odprla knjigo in iskala zemljevid transverzale. In takoj ugotovila, da to ni priročnik za pohode in hojo po hribih, temveč čisto prava kriminalka. Ki se dogaja v Mariboru in na Pohorju. Avtor Avgust Demšar, izšla je leta 2016. Potem sem prebrala še nekaj njegovih knjig, zadnji dve sta Cerkev in Tajkun (izšel je letos, njegova 11. knjiga), Cerkev ima 600 strani, Tajkun 361.