Kaj je svobodna volja, ki izključuje zločin posilstva?

Slovenski javni prostor že nekaj časa stresa afera Fotopub, ki zadeva sume sistematičnega spolnega predatorstva v slovenskih umetniških krogih. Če je pol tega, o čemer se razpravlja in razkriva (predvsem na družbenih omrežjih), res, gre za pretresljivo in zaskrbljujočo zadevo. Ob javnem ugibanju, kdo je komu naredil kaj, se je (tako na spletu kot v resnih medijih) pojavila še druga linija razprave, ki se tiče predvsem problematike poznega (odloženega) prijavljanja spolnih kaznivih dejanj in tehtnih razlogov za to z zornega kota oškodovanke.