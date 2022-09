Nisem prijavila

V četrtem razredu osnovne šole so se dečki med odmorom kolektivno spravili na sošolke in jih začeli vsevprek otipavati. Branila se je z udarci. Že pri prvem jo je zalotila razredničarka, ki je vstopila v razred, in jo kaznovala, ne da bi jo vprašala, kaj se je zgodilo.