Rade Šerbedžija: Ne verjamem, da je umrl. Odšel je, ker je imel dovolj.

Nikomur se verzi iz pesmi Norček velikega madžarskega pesnika Sandorja Petöfija ne prilegajo tako kot našemu prijatelju Radku Poliču. Ja. On je trpel in spoznaval bolečino kot vsi liki Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega in Williama Shakespeara skupaj. A ljubil je tudi neskončno življenje in živel tisočkrat zadet od Kupidovih ljubezenskih puščic.